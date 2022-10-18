內地新興男女神語音「哄睡師」　月費竟高達X萬！網民：我失眠算

睡眠佔了人生的三分之一時間，睡眠質量的好壞絕對會影響接下來一天的表現，不過都市人生活壓力大，不少人都受失眠問題困擾。綜合中媒報道，內地最近興起線上線下的收費助眠服務，更有新興職業「哄睡師」，只要付費即可有男神女神每日哄你睡覺，大家又有沒有興趣試試呢？



《當你沉睡時》劇照

根據《2022中國國民健康睡眠白皮書》資料顯示，近3/4的受訪者都曾有睡眠困擾，入睡也成為了老、中、青年的頭號難題，當中19-35歲青壯年是睡眠問題的高發年齡段，當中因為壓力大而失眠極為普遍，而44%的19-25歲年輕人都會熬夜至凌晨12時之後，目前更有超過3億人面對睡眠障礙問題，龐大的市場也令「哄睡師」等助眠行業應運而生。

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《金秘書為何那樣》劇照

圖:視覺中國

所謂哄睡師一般會提供兩種服務，分別為文字語音及語音通話，收費由$20人民幣至$33,440不等，根據套餐、分級和時間有不同的收費，分級為「盲盒」、「鎮店」、「男女神」、「首席」和「錦鯉」，時間分為15分鐘、半小時、一小時、包天、包周和包月。

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以最貴的「錦鯉」「語音通話」包月為例，要價人民幣$33,440（約港幣$36,483）；而最便宜的「盲盒」「文字語音」15分鐘要價人民幣$20（約港幣$22）。一般而言哄睡師會以唱歌、講故事、讀電台等方式幫助客戶入眠，如果客戶在限時內仍未睡著，則需要續單，如果客人有奇怪要求或有蠻不講理的情況，則有機會被「彈鐘」退單處理。

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《鬼怪－孤單又燦爛的神》截圖

除了在App Store上有相關的程式之外，網購平台淘寶上搜尋哄睡也有大量同類的商戶可供選擇，當中有店舖月銷量接近1萬單，可見線上線下的助眠服務確實有價有市。不過也有網民覺得收費不便宜，寧願繼續失眠，更認為失眠問題應以醫學角度解決，而非依賴「哄睡師」的服務。

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