港人堅持不移民只因家人？　連登仔無情揭留港3大原因竟是...！

移民外國成為了熱門話題，有港人選擇出走他國另覓出路，也有人留港繼續生活，即使走不走也好，只是選擇的問題。最近有網民提出疑問，指部分港人不離港不移民是否只因家人，但連登網民就有不同的見解，並無情地猜測「想走又不走的人」仍然留港的3大原因！



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移不移民是個人選擇問題，還是其實也涉及到家人層面的問題？最近有網民在連登討論區發帖問，「其實18-25歲個班人唔走 係咪得屋企人依個原因？」，樓主續稱「18-25 事業未開始/未上位 可能重讀緊書」、「要住成世 點解唔搵個自己覺得開心既地方開始？」，故認為離不開香港的唯一原因是家庭因素，帖子引起網民熱烈討論。

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連登網民認為家庭因素並非最大的留港原因，並分析了3大留港的原因：

3.無歸屬感

網民指始終從小到大都在香港生活，香港本土文化深入血液，自小就聽廣東歌、食茶餐廳大排檔、過年行年宵市場，但當自己去到外國時沒有這一切熟悉的事物，又要重新適應外地的文化，更別說根本沒有當地民族歸屬感。

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2.離不開Comfort zone

無可否認香港是個生活便利的地方，交通四通八達、各式店舖林立，食肆、便利店隨處可見，但正正是因為香港生活方便，就顯得外國的環境相對不便；除此之外有網民認為親人朋友都在香港，不想自己一個人在外國的感覺就更強烈，於是離不開自己的舒適圈，再講白啲即是離港的決心不足。

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1.錢作怪！

網民認為18-25歲年齡層不移民的最大原因是因為無錢，「去加拿大讀書又要幾十萬學費，走條毛咩」，認為除非家庭肯資助，否則不會有足夠的資金離開香港。更直言「冇錢嘅走唔到，有錢嘅又無必要走住，留喺香港做大爺仲爽」，所以在數據上移民走得最多的是已上岸的中產階層。

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