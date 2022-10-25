港媽禁兒子學結他 怒斥：基層先會學！一大原因堅持不輸在起跑線

不少香港家長望子成龍，都會為子女報名補習班、安排參加不同的興趣班等，但其實子女又是否真的對「興趣班」有興趣呢？一名港爸在討論區大吐苦水，指出兒子在路上看到別人Busking感覺很有型，於是打算學結他，但他的另一半卻認為結他是基層玩意，堅持不讓兒子「輸在起跑線上」。



《寶寶大過天》劇照

港爸在「香港討論區」上發帖，表示「老婆話結他好基層，唔比阿仔學」，文內提到現時小朋友們都因為父母希望他們見多識廣，所以參加很多不同的興趣型。除了畫畫之外，他另一半在前陣子還帶了兒子學習劍道，而他卻認為小朋友能快樂成長更為重要，但太太卻堅持不可以輸在起跑線上。

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《寶寶大過天》劇照

他續指上星期他們一家三口在路上剛好遇見有人在Busking彈結他唱歌，當下兒子感到彈結他好有型，他就回答「咁等爸爸遲d帶你去學結他！」誰料當晚回到家後，在睡覺前太太突然認真對他表示「唔想比阿仔去學結他」、「結他而家係基層先會學」、「唔想比錢人就自己去上youtube學個d樂器」，而港媽不讓兒子學結他的原因為「幫唔到阿仔入學」，而在好學校入學往往是贏在起跑線的第一步。

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《BB來了》劇照

Unsplash/dylu

係係我港媽續稱打算在日後安排兒子學習單簧管，直言「呢d（樂器）睇落去比較上得大場面」，港爸對太太的言論表示不解，因為當年他彈結他時，明明對方話「好Charm好正」，為何結他現時卻變了「基層才學」？稱太太的一番言論令他聽到「好un（哽）耳」，反問女人是否踏入中年後「係咪都會咁樣跳晒制,唔講理性？」

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《寶寶大過天》劇照

網民看帖後直言「你老婆對樂器認知太膚淺跟佢肯定輸在起跑線」，為孩子快樂成長投其所好學結他也是一種好方法，明言小朋友難得有樂器想學，「而父母唔support 就真係大錯特錯，離上流越來越遠」，提醒該位港媽，小朋友對活動有興趣才會100%投入興趣班，否則學咩都無用！同時網民表示除非是為了入超級名校，否則「學什麼樂器對入學唔會有影響」。

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