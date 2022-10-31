連登仔狠批韓國人一大走路習慣 間接釀嚴重人踩人意外!網民超認同

韓國首爾龍山區梨泰院10月29日的萬聖節街頭派對發生人踩人踩踏事件，意外造成至少154人死亡、133人受傷，當中不少死者為年輕女性。在意外後有連登網民直指韓國人有一大惡習，是導致意外造成的主因，有網民更表示非常認同。



（圖片來源：AP）

韓國梨泰院發生人踩人嚴重意外，造成至少154人死亡、133人受傷。意外發生後引起全球關注，除了各大報章頭條外，在連登討論區上也有不少的帖文。有連登網民提到韓國人走路有一種「推撞文化」，認為韓國人「不懂尊重Personal space」，只要對方覺得你擋到他的路，即使不認識也會「推你拍你撞你」。

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《魷魚遊戲》劇照

網民更指自己在韓國旅遊時曾遇到過極無禮貌的韓國人，即使在很闊的路上「各有各行」也好，也會專門走過來「突然撞埋嚟然後啤X住你」，表示韓國人壞習慣是不停推撞，就算眼見前方十分擠迫，也要迫在一起，情況在地鐵、擁擠的鬧市時特別明顯，更直指這個壞習慣間接釀成是次重大事故。

《炸雞特攻隊》劇照

不少曾到過韓國旅遊的網民都認同樓主的觀點，當中最有感的就是繁忙時間搭地鐵，「好記得喺mtr站條路好闊都俾個男人大力撞，頭也不回sorry都冇句」、「放工時間直頭想出mtr都出唔到」、「喺地鐵站次次都俾人推」、「韓國啲男人成X日推推推唔知推乜X」。

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《無法成為野獸的我們》劇照

不過除了推撞的原因之外，也有網民指出活動現場混亂是因為韓國警方沒有實施人潮管制，於是出現了「一條路可以同時雙向行走」的情況，完全無法疏導人潮，最終導致慘劇發生。

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