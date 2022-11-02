尼格風球｜天文台捱轟打工仔批遲掛8號為某活動舉行 掀網民罵戰

今日（2日）上午5時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約260公里，天文台表示會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。消息一出惹來眾多打工仔反彈，直指天文台只是為了某政府活動正常舉行而延遲掛8號，形容行為是「苦了打工仔」！



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對打工仔而言，打風意味著有機會多一天的有薪假期。根據勞工處《颱風或暴雨警告下的工作守則》，如惡劣天氣警告在工作時間開始前發出，僱主不應要求員工上班，除非有事先協定工作安排。如僱員因天氣關係未能上班，僱主要酌情處理。

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香港天文台

（圖片來源：Windy）

以是次天文台考慮在正午12時至下午2時之間，發出八號烈風或暴風信號為例，由於早上上班時間仍是3號風球，打工仔需要如常上班，但當天文台發出八號預警或八號信號後，打工仔又要因應掛8號波的時間預早離開公司，即有機會「返2-3個鐘就收工」。部份打工仔居住在大西北，加上在打風期間交通也特別擠塞，一來一回隨時超過3-4小時。

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大量網民們紛紛湧入天文台的Facebook底下留言表達不滿，也有人在討論區上發帖大呻，甚至質疑天文台遲掛8號風球的決定是為了讓今日（2日）早上9時至下午2:20分的「國際金融領袖投資峰會」可以順利舉行，因峰會時間正好對上了天文台預測掛8號的範圍，令網民不禁作出聯想。

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國際金融領袖投資峰會順利舉行（香港政府新聞公報）

不過也有網民替天文台平反，表示尼格強烈熱帶風暴逐漸減弱，昨日（1日）八個測風站中只得長洲一個站錄得強風，全晚各區平均風速都不達烈風程度，而8號波需要四個測風站錄得持續風速達每小時63至117公里，所以不掛8號其實不無道理。

有網民更直斥打工仔心態不可取，「見到全香港次次打風都喺度X就覺得好笑，平時又要求天文台準過孔明，一打風呢就搬龍門要求天文台最緊要自己返工前掛8號，真係反智到極點」、「有半日休白逗人工仲想點」。