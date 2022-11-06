港女嫌約會對象不細心　只因睇戲帶漏一物！網民罵戰:無自理能力?

在約會時你覺得對方做了什麼行為會加分，又或者沒有做什麼反而會扣分呢？最近有港男在討論區上分享約會經驗，他形容整個約會過程相處自然，以為有後續發展空間，但女方事後卻跟他說在睇戲時因男方漏帶一物品，令她認為樓主不夠細心，但言論就引來網民不滿！



《鬼怪》劇照

連登討論區上一位港男網民發帖大吐苦水，表示自己最近認識了一位女仔，因為言談之間相處愉快，所以後來相約見面食飯睇戲。港男繼續分享當日的經過，他認為整個食飯的過程「互動都OK唔錯」，加上途中有講有笑，相處十分自然。

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《太陽的後裔》劇照

他指後來晚上各自回到家時都有繼續傾計，期間對方突然問樓主「同佢出去開唔開心」，樓主回答「OK呀，幾時得閒我地可以再約」。誰料港女突然問樓主在看電影時，有沒有留意到她感到有啲凍，「以為你係啲好細心男仔，會留意到我凍甚至會識自動自覺幫我帶埋外套」，更指自己以前的男朋友、追求者都會自動自覺做這些行為。

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《舉重妖精金福珠》劇照

港男直斥港女的言論令他「真心反晒白眼」、「你凍點解唔係你自己帶外套，要我幫你帶埋？」、「咁我如果凍係咪你幫我帶埋先」，更反問現時的女仔是不是如此缺乏自理能力。

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《鬼怪》劇照

網民看到帖子後就分為兩派人馬展開罵戰，有人認為女方要求對方帶外套合理，「佢咁講好港女，不過佢真係教精緊你」、「人地教埋你溝自己都仲要話返人轉頭，真係憑實力單身」、「呢啲真係加分位，但唔expect會有」、「男人老狗咁無風度，抵你單身」。

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《愛情值日生》MV截圖

而另一派就覺得只是朋友關係無須這樣做，「大家朋友姐 唔係我條女又無必要帶埋佢個份」、「我都覺特登幫人帶外套好做作，寧願叫佢著多件」、「會凍唔識自己帶衫？」。除此之外，認為幫對方帶外套甚至有機會對方惹來反感，建議樓主巧妙地回覆一句「我淨係會幫女朋友帶」，不失禮貌之餘又可以試探一下對方。

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