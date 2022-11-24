港男欲用楊千嬅換BLACKPINK演唱會飛！網民恥笑：Back pain就有

韓國女團BLACKPINK將於明年1月13至15日在香港亞洲國際博覽館舉行一連三場 《BORN PINK》世界巡迴演唱會，所有門票都已火速售罄，粉絲們可謂一票難求，網上也出現了不少驚天的黃牛炒價！為此有港男就在社交媒體上發帖，欲以楊千嬅演唱會門票交換BLACKPINK演唱會門票，如此「吸引」的提案吸引了不少網民爆笑留言。



BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會官方圖片

港男在Facebook群組「演唱會門票買賣專區 買飛 賣飛」中發帖，表示希望用《楊千嬅B minor 音樂會2022》 的尾場$980門票，以交換BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會香港站的同價位門票，更指自己「非黃牛」、「以物易物」及「可補差價」，叫有興趣的網民PM自己。

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《堅離地愛堅離地》劇照

由於這個以物易物的提案看似合理，但實際上是異想天開，因為楊千嬅演唱會的銷情據說一般，甚至有網民稱可以低於原價買到連位，而BLACKPINK演唱會卻是一票難求，黃牛票被炒至天價，有傳已炒至原價22倍。帖子隨後被網民瘋傳，有超過1,300名網民在帖子上留下笑哈哈表情。

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《楊千嬅B minor 音樂會2022》官方圖片

網民就爆笑地稱「楊千嬅換back pain咋」、「我諗睇得blackpink嘅，都唔會想睇楊千樺啦」、「千嬅年齡可以換2個blackpink 成員」、「用全新tempo 10包裝換 OK？」，形容情況為「攞罐豆豉鯪魚去同人交換罐鮑魚返黎」，留言相當啜核。

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IG@yeungchinwah

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