美女網紅「整容級」瘦臉操實測　舌頭日動5分鐘雙下巴神奇變V臉！

都市人的日常生活離不開電子產品，返工返學要使用電腦，平常也經常會用手機，「低頭族」有雙下巴是無可避免的事。若經常外出做美容不但要花錢亦要花時間，到底如何才可以瘦臉呢？有日本YouTuber最近就分享一套「整容級」的瘦臉運動，只需要5分鐘就可以輕鬆瘦臉！



（YouTube 截圖）

相信不少人起床後洗嗽時都會發現自己水腫，低頭時又會看到雙下巴出現。但若想要瘦臉除了花金錢時間做美容或嘗試按摩之外可以怎樣做呢？日本YouTuber「トレぴな」（Torepina）最近就拍片分享了一個5分鐘瘦臉操，只需要跟著做兩個星期就能達到整容級的效果！

5分鐘整容級瘦臉操

（YouTube 截圖）

第一回合

+ 4

【動作1】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭點向左邊臉頰4次，再點向右邊臉頰4次。重複4次。

【動作2】舌頭畫圈

將舌頭轉圈劃過牙齦，重複4次。

【動作3】嘟嘴

用力將嘴唇重複嘟出。嘟4次後維持嘟嘴4秒。重複2次。

【動作4】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭點向左邊臉頰4次，再點向右邊臉頰4次。重複4次。

~休息~

+ 1

【動作5】舌頭畫圈

將舌頭轉圈劃過牙齦，順時針轉2圈後再向逆時針方向轉2圈。重複2次。

【動作6】嘟嘴

用力將嘴唇重複嘟出。嘟4次後維持嘟嘴4秒。重複2次。

【動作7】「呢個呢個呢~」

露齒笑誇張地講出「呢個呢個呢~」延伸嘴角，重複7次。

【動作8】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭點向左邊臉頰4次，再點向右邊臉頰4次。重複5次。

第二回合

【動作1】「呢個呢個呢~」

露齒笑誇張地講出「呢個呢個呢~」延伸嘴角，重複8次。

【動作2】嘟嘴

用力將嘴唇重複嘟出。嘟4次後維持嘟嘴4秒。重複3次。

（YouTube 截圖）

【動作3】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭點向左邊臉頰2次，再點向右邊臉頰2次。重複4次。

【動作3】舌頭畫圈

將舌頭轉圈劃過牙齦，順時針轉4圈後再向逆時針方向轉4圈。

【動作4】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭交互點向兩邊臉頰。重複12次。

~休息~

（YouTube 截圖）

【動作5】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭點向左邊臉頰2次，再點向右邊臉頰2次。重複5次。

【動作6】舌頭畫圈

將舌頭轉圈劃過牙齦，順時針轉4圈後再向逆時針方向轉4圈。

【動作7】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭交互點向兩邊臉頰。重複12次。

（YouTube 截圖）

【動作8】鼓腮

將左臉和右臉鼓腮，重複4次。

【動作9】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭點向左邊臉頰2次，再點向右邊臉頰2次。重複5次。

【動作10】嘟嘴

用力將嘴唇重複嘟出。嘟4次後維持嘟嘴4秒。重複2次。

【動作11】舌頭左右點臉頰

法令紋用力，將舌頭快速交互點向左右邊臉頰。重複10次。

（YouTube 截圖）

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