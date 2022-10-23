肥胖全因肛門鬆弛！瑜伽教練自創3招「肛門減肥法」3星期極速瘦身

疫情下運動不足是不少港人的煩惱，不但會變胖，而且還會出現腰痛、手腳冰冷等問題。但是相信很多人會因為不擅長運動或對自己體力沒有信心而唯有「躺平」。最近有日本瑜伽教練就出書分享她自創的「肛門減肥法」，只需要透過「菊穴訓練」收緊肛門就可以養成健康體態！



日本瑜伽教練aya（Instagram：@aaya.yoga）

日本瑜伽教練aya表示，肛門外括約肌（下文簡稱肛門肌）的鬆弛會阻礙減肥瘦身和健康。覺得無論如何都瘦不下來的原因是支撐身體的肛門肌鬆弛導致姿勢不當。肛門肌鬆弛還會令骨盆的骨盆底肌肉鬆弛，作為身體的基礎當骨盆底肌肉變弱時，就無法支撐骨盆内的器官。子宮和直腸的位置會降低，引起血液循環不良、身體冰冷、水腫、腰痛等各種問題。而「菊穴」就是骨盆底肌中唯一可以訓練的地方，透過反復收緊放鬆肛門肌肉，就能加强骨盆底肌肉，進而穩定軀幹更正姿勢。

姿勢正確就能自然地使肌肉歸位、提升新陳代謝，變成易瘦體質。第一步先要學會收緊股溝，臀部肌肉不要用力，集中收緊肛門。找到感覺後就可以開始嘗試增加腿部運動的「基礎菊穴訓練」了......

👇👇👇即睇3招瘦身基礎菊穴訓練👇👇👇

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菊穴訓練基礎【1】

第一步——雙腳併攏站直，收緊臀部

腳趾站地、雙腳併攏。輕輕收緊股溝，抬起骨盆、伸展大腿後部。注意不要打開膝蓋。

第二步——腳趾向外，張開雙腿

用力收緊菊穴的皺紋，貼緊腳踭和膝蓋，用大腿内側肌肉將雙腿向外張開。重複10次。

（PR TIMES 截圖）

菊穴訓練基礎【2】

第一步——淺坐在椅子上，合併膝頭，抬起後腳跟

不要將臀部完全貼在椅子上，背部亦不要挨在背靠上。收緊股溝、挺起骨盤而坐。把雙腳膝頭和腳跟貼在一起，抬起後腳跟，雙手放在膝頭上。

第二步——收緊肛門，抬起後腳跟、打開雙膝

用力收緊菊穴的皺紋，維持後腳跟内側貼緊、打開雙腿。雙手輕放在膝蓋上，用大腿內側肌肉開合雙腿。有效增加髖關節周圍的靈活性，打造柔軟的身體。重複10次。

（PR TIMES 截圖）

菊穴訓練基礎【3】

第一步——坐在地上屈起雙腿、收緊股溝

坐在地上屈起雙腿，膝頭併攏。收緊股溝、抬起骨盆。將雙手握在一起，抬高至與肩頭平衡、伸直。

第二步——收緊肛門，下腹用力、彎曲腰骨

收緊肛門後，下腹用力向後傾，盤骨重心靠後，彎曲背部呈微C字形。手臂保持向前伸直，不要縮起肩頭。每下保持5秒，重複5次。

3週内腰圍激減7cm（PR TIMES 截圖）

瑜伽教練aya在書中亦有分享成功案例，當中有女性在3週内單靠「菊穴訓練」就成功減磅2.4kg，腰圍亦瘦了7cm、背部贅肉明顯減少。而且姿勢被更正，突出的小腹和臀部亦拉直。她分享到做了一星期後便開始見效，腳部的水腫消退、身體也自然地懂得保持正確姿勢。大家不妨也可以試試看這個獨特的「肛門減肥法」啊！

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