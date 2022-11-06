專家推「深呼吸減肥法」有效過做運動！實測無節食3日腰圍減11cm

經常有人會講減肥係女人終身任務，不過運動、做gym、節食不是人人有時間或動力去做。但如果小編同你講單靠呼吸就可以減肥，係咪好吸引呢？最近有日本節目就驗證出，只要改變你的呼吸方法，就可以減肥。仲有可能3日之内腰圍激減11cm！



（《それって!?実際どうなの課》）

日本節目《それって!?実際どうなの課》經常會分享各種健康知識，曾經驗證到只要吃對食物，吃宵夜一樣可以瘦身。最近節目就請到末武信宏醫生，他主張透過改變呼吸方式就可以減肥；指出運用正確的方法呼吸1小時比競步1小時消耗的卡路里更多！

（《それって!?実際どうなの課》）

末武醫生指呼吸分為「安靜時呼吸」和「努力性呼吸」。「安靜時呼吸」指靜態、無意識地進行的呼吸。而「努力性呼吸」則指運動時、刻意的呼吸，是會用到多種肌肉的呼吸法；據説透過吸入大量氧氣就能重整自律神經，頭痛、肩頸痛及失眠等問題。

節目組就找來體重逾100kg的女藝人餅田進行3日驗證，看看末武醫生主張的「呼吸法」是否真的有神效。驗證3天期間她會根據醫生所教的方法呼吸，每天早上量度體重、腰圍、上腹、下腹和臀圍觀察變化。而且為了不要被其他因素影響，餅田每天都會吃約2500卡路里左右的食物。

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透過正確地呼吸就可以抑制食欲、重整自律神經，並提升新陳代謝。雖然人類本應用鼻呼吸，但又約過半數的人都會用口呼吸，令姿勢變差，臉部肌肉亦會鬆弛、看起來較衰老。末武醫生教到，應先用鼻呼吸，再從口將空氣用吸入時的兩倍時間呼出；若從鼻子吸入4秒，就要花8秒從口中慢慢呼出。而且要注意用腹部肌肉將空氣全部呼出，這樣就能自然地增加吸入的空氣量。

做好以上的「基本之呼吸」後，就可以加上手部運動，同時舒緩肩頸痛。將雙手手背在胸前向外互貼，吸入時將雙臂張開，呼出時再慢慢收回胸前。醫生表示只要早午晚，每日3次、每次5分鐘就可以有效地透過呼吸減肥。而餅田除了吃飯的時間之外，第一天有約6小時都根據醫生所教的呼吸法呼吸。

第二天早上，餅田講到自己前一晚睡得很好，而感覺腹部内層肌肉有一點點酸痛。量度體重後竟發現她瘦了0.8kg，腰圍亦瘦了3.5cm！這天她繼續有意識地進行呼吸，透過吹氣球、吹泡泡令過程更有趣。期間會用到橫膈膜和腹肌，亦能刺激副交感神經和腸道，更有效提升新陳代謝、改善便秘。

到了第三天早上磅重時，餅田雖然比前一天重了0.2kg，但腰圍腰圍、上腹、下腹和下圍都有減少。而且以前一直習慣用口呼吸的她，經過數日訓練，已經能夠自然地用鼻呼吸，呼吸亦變得更深，行樓梯時也少了氣促的感覺。

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三日驗證的最後一天早上，節目組再為餅田量度身體變化時發現，她的腰圍竟然再比前一天瘦了5.5cm！對比第一天，她的體重減了1kg，腰圍減了11cm，上腹和下腹各減2cm，下圍亦減了0.5cm！只是透過有意識地用鼻呼吸，就可以鍛煉到腹部肌肉。不但不佔位置、不用花錢，習慣後更可以不用多花時間做。簡直是世一的減肥方法啊！大家不妨也試試吧！

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