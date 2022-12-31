旺角170呎超殘套房$6,300出租　屋況勁恐怖！網狠批無良：KK園區?

不論租屋、買樓也好，最終目標也只是找到一個舒適的安樂窩，好好享受休息的空間，但以下的租盤，不知道是不是你理想中的「夢幻小屋」呢？最近有網民在社交媒體上貼出租盤，出租一間位置旺角鬧區地段的170呎套房，租金$6,300。不過帖子附上的圖片可見屋況非常殘舊，令網民大為震驚，怒批業主超無良！



Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖

網民在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，以$6,300（原價$6,800）放租一間位於旺角通菜街的套房，指單位面積170平方呎，一房一廳，有獨立廚房和廁所，大廈設施有街閘、電梯、保安及閉路電視。

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再補充單位地點位於熱門地段，步行3分鐘即達旺角地鐵站、5分鐘可到MOKO新世紀廣場和旺角東站，加上商店林立餐廳眾多，購物也方便。另外他提到上手住客已住10年最近遷出，單位正在翻新和掉垃圾中，也貼出了4張單位的圖片讓網民參考。

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Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖

不過網民看到照片時就被屋況所震驚，單位的牆壁看似飽經歲月，牆面上也有數十點不知名的啡色圓點，未知是否為陳年污漬，而屋內的一張淺藍色碌架床也相當有歲月感。然而更多網民將重點放在單位的廚房，圖片中只見牆面已一撻撻發霉變黑，衛生狀況非常不堪。

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Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖

網民狠批業主無良「呢d咁高質咁抵嘅租盤留番俾業主你自住啦」、「齋睇相都覺得有陣除」、「租黎拍多次正義迴廊？」、「如果要住喺度，真係覺得自己好折墮」、「我以為KK園區出租」。除此之外網民更不解的為何帖子寫著「即時起租」，但又指「翻新和掉垃圾中」，稱兩件事根本不可同步進行，直斥業主「業主翻新清潔都懶得搞」，著他整理翻新單位再拍照出租。

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