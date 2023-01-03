港人移民加拿大做水電呻中伏！勸世唔好去：拎最低工資+考牌要4年

近年不少港人選擇移民外地展開新生活，有的為了更好的政局環境，有的為了體驗不一樣的人生。除了英國之外，移民加拿大也是港人的熱門選擇，最近一位移加YouTuber「裝備L」拍片分享自己在加拿大成為「水電工」之路，不過實際上就發現困難重重，更勸退大家「移民做水電，諗都唔好諗」！



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2021年初加拿大推出特別的開放簽證計劃（OWP-Open Wrok Permit），也就是港人常聽到的「加拿大救生艇計劃」，港人只要在大專畢業5年內即可申請到加拿大工作，做滿一年後可根據快速移民通道取得永居權（PR）。

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YouTuber@「裝備L」截圖

YouTuber@「裝備L」近日拍片分享自己根據OWP計劃移加的經歷，他先是提到如果大家認為在加拿大考到電牌即可直接開工的話，想法是「少年你太年輕了」，直言為了保障本地人，考牌就如香港的機電工程署一樣，需要經歷重重難關才可通過，在考牌前更需要取得資格。

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他指出在加拿大考電牌分為2大方法，第一個方法適合完全沒有經驗的人士，零經驗人士需參加師徒制，以電工為例需要4年的師徒制，而電牌和水牌是完全分開，因此「水電雙修」最少也要8年時間才可取得。

YouTuber@「裝備L」截圖

以Alberta省份為例，4年的師徒制中每年有一個考試，即4年共要考4個試，每年需要有8個月實習及4個月的讀書時間，8個月的實習期間每小時可獲最低工資$16加元（$92港幣），另外4個月的讀書時間則可獲政府資助。在完成4次的考試後，需要先考一個入學試，主要考數學及邏輯問題，合格後就可以參加最後的大考（Inter-Provincial Exam-IP試），成功後可在加拿大全國工作。

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YouTuber@「裝備L」截圖

第二個方法適合有工作經驗的人，片主提到如果有工作經驗的話可以不用參加4年制的師傅計劃，可直接考試。不過在考試前需要有香港的電工牌，還需要證明有9,600小時相關工作經驗，而工作經驗需要提供過往的工作資料，包括公司、僱主資料、工作紀錄等，再由加拿大當局打長途電話去審核，過程十分嚴謹，連上下班時間、休息食飯時間、Tea Break時間等都會查詢，確保9,600小時的工作經驗是否「夠數」。

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YouTuber@「裝備L」截圖

片主續指當順利有資格考IP試時，才是惡夢的開始。IP考試需要在4小時內回答100題MC，範圍涵蓋電的基本知識、電路圖、摩打運作原理、加拿大電力規例等。他指當時溫習了兩星期應考，發現題目很深奧，全力考完後獲得51分，當以為僥倖合格之際，卻發現合格分數為70分，最可怕的是只有一次的補考機會，若第2次也低於60分，整個申請會被取消，想重新申請的話就要付$150加元（約$865港幣），也要再重複審核9,600小時的工作紀錄。

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