奶奶要新抱與大嫂鬥生仔　生贏可獲超驚人獎賞！妯娌糾紛超展開..

婆媳關係向來都是夫妻之間的最大課題，萬一有糾紛發生，輕則造成夫妻不和，重則隨時成為離婚的導火線。一位台灣人妻最近在討論區上分享發生在自己身上的經歷，指自己的婆婆讓自己與大嫂比實生小孩，更令她們二人的妯娌關係變差甚至發生糾紛！



《BB來了》劇照

女網民在Dcard討論區發帖，表示自己在結婚前已隱約知道奶奶是非常傳統的人，雖然不想與夫家同住，但最終還是妥協。夫家除了老爺奶奶居住之外，一起同住的還有丈夫的哥哥和大嫂，大家關係也不錯。

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然而某日奶奶在吃飯的時候表達了想抱孫的想法，樓主對此回應「順其自然」，不過在不久後卻發現自己意外懷孕，這時奶奶態度便180度轉變，熱心地每天煮雞湯給樓主補身。事緣奶奶曾表示「你們盡量生，比賽一下有獎勵」、「生男生還會給一兩金條當獎勵」，也對樓主說「進這個家沒多久就懷孕，以後土地分比較大塊給你」。

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《BB來了》劇照

未知是否以上的原因，對樓主態度轉變的除了奶奶，還有她的大嫂，不過卻是180度轉差，樓主坦言「從那之後大嫂覺得家庭地位受到威脅，沒有給我好臉色過」。在懷孕後，奶奶持續地溺愛樓主，因為最近天氣寒冷的關係，要她少碰冰水，於是讓大嫂去洗碗，樓主指大嫂「表現的更不情願，私下更是抱怨懷孕有什麼了不起，又不是斷手斷腳要人服侍」。除此之外，在近日聚餐的時候，奶奶更一直「一直在像丫鬟使喚大嫂，端菜、切水果等等」。

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《寶寶大過天》劇照

由於樓主過意不去，便請丈夫買小禮物給對方，望對方不要感到委屈，誰料收到禮物的大嫂罵自己「假好心」、「在那邊裝什麼裝」，更推了樓主一下。但樓主丈夫則好目擊到這一幕，引發雙方的吵架，大嫂則稱是不小心推到樓主。

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不過事情仍未完結，當大哥聽到鬧劇後也到場喝罵大嫂「妳現在是怎樣人家懷孕妳還這麼不小心，如果妳懷孕人家這樣推妳妳會怎麼想？ 小孩有問題妳生一個賠人家嗎？」大嫂則憤怒回擊他「生個毛，你每天加班晚上都硬不起來，生不出來是我的問題嗎？有本事你射進來」。

《BB來了》劇照

後來聚餐繼續進行，但是樓主指場面是「我們全家都不說話，大嫂邊流淚邊吃」，形容是自己吃過最漫長的一頓晚餐。最後她提到下周奶奶要出國旅遊，奶奶要求大嫂每天為自己煮湯，還讓大嫂每天拍照傳送報備，樓主拒絕奶奶的好意並提出要回娘家數天，讓母親為自己煮湯就好，但就被奶奶拒絕，令她感到「裡外不是人」。

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有看帖的網民直指樓主的奶奶是一位難相處的「惡婆婆」，但是更多的網民指造成現時尷尬的情況樓主也是共犯，更從她字裡行間的態度猜測，其實她在某程度上很享受現時的差別待遇，直斥她「得了便宜還賣乖」、「你婆婆說不準回娘家就不回，你是狗是不是，這麼乖？」、「只要其中一個想討好婆婆，這情況就沒救」。

《家族榮耀》劇照

另外也指她大可以在奶奶叫大嫂洗碗時「站起來說妳只是懷孕而已不是殘廢，然後叫先生去洗碗」、「如果妳享受大嫂的服侍只有內心覺得不妥，那跟霸凌共犯沒兩樣啊？」更為樓主的大嫂感到不值，勸她好好改善妯娌關係，表明與她同一陣線，否則當她一家搬離家裡、而自己生了女兒的話，因為到時能使喚的只有自己，不會有好日子過。

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