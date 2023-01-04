蕭若元列3點Mean爆反擊大劉！佢已經冇新聞價值+大爆劉助養XX家人

富商劉鑾雄（大劉）昨日（3/1）開記者招待會，回應早前在銅鑼灣皇室堡被拍得與前女友呂麗君（現名呂姵霖）同框，更爆出復合傳聞一事，記招開足個半鐘，期間更大爆金句，一次過大吐忍受30多年的悶氣，與此同時更點名批評「燈神」蕭若元扮熟，昨夜蕭就在YouTube上再次反擊！



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大劉劉鑾雄在記招上批評蕭若元在影片中的「扮熟」行為，表示他們只是曾在黃玉郎的公司見過一次，而被蕭指的2人見面數次及單獨食過飯，狠斥他「噏得就噏」，但對於行為就表示同情及理解，因為對方前往台灣是為了避債，「我都好同情同可憐佢，我幫過好多窮人，如果佢有問題，我唔介意幫埋佢」。

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另外，大劉也叫蕭若元「求求你讓我躲開，不要借我個名talk 3、talk4（說三道四），唔好胡亂招搖撞騙，話我狂躁症，你俾我虐待過嚟？」指自己只是創傷後遺症而非躁狂症。但就表明不會要求蕭收回言論或採取任何法律行動，「事事都法律行動，變相益佢，亦唔會叫台灣朋友探下佢，不過如果佢再講，會打擊佢台灣網絡平台，令佢無晒信用」。

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蕭若元回應｜大劉痛斥扮熟一事

蕭若元後來於同日的晚上在YouTube頻道上發布影片，逐點回應大劉的言論，蕭先是指自己被大劉痛斥，但就「俾人痛斥到慣，我有咁多Haters，但俾咁有錢嘅人公開鬧少見啲」。蕭指大劉貴人事忙，回應：「我識佢係86、87年，我諗佢完全唔記得晒，有一次我同佢同時睇住政府救市嗰次，用一千億，另外仲有幾次睇住政府沽空救市頂大䲔，大家係坐喺度睇。」

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（YouTube@memehongkong截圖）

蕭若元回應｜躁狂症造謠一事

蕭若元聲明「躁狂症」只是複述網民的言論，而非由專業人士所講，並解釋「躁狂症係指啲人係咁發脾氣，脾氣好猛烈，自己控制唔到，發得比較多」，而大劉所提到的「創傷後遺症就係引起躁狂，其實兩樣嘢係冇咩分別，表達自己有創傷後遺症有兩種方法，一個係憂鬱，一個係躁狂，又有啲係又憂鬱又躁狂。」

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（YouTube@memehongkong截圖）

再指自己影片內容都是Facts（事實），「facts是可以查證，如果我講任何人，你可以send email來指證我錯，我一定更正。第二，如果係嚴重錯誤，我會道歉。關於劉生都係一樣，講邊啲係錯嘅你指正」，對於大劉沒有躁狂症一事也可以叫醫生出張紙證明，他願意澄清這件事。

蕭若元回應｜借大劉名呃Like賺錢一事

蕭若元對於大劉批評他用其名拍片呃Like賺錢一事，直接搬出了自己YouTube Channel後台的數據，指出大劉影片在20條片中排名20，甚至連談論肥媽的影片點擊率也追不上，「我第一條片都百幾萬，許志安條片都七、八十萬，許志安嘅新聞性都遠遠在你劉生之上，唔好以為有錢人大晒，喺歷史上有錢人係冇咩社會地位！你覺得自己嘅重要性係Overrated，李嘉誠都冇咩地位，何況係你？」、「講佢係唔會令我View數增加，一般嚟講，劉鑾雄已經冇新聞價值。」

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（YouTube@memehongkong截圖）

蕭若元表示自己從沒有主動談論大劉，除非他有大新聞爆出才會評論一下，因為他是時事評論員，聲言「我唔會主觀講李嘉誠同何鴻燊唔同，因為佢哋係列入商界十大梟雄。我睇唔到你生意上有咩傑出表現，冇你咁有錢嘅人都列入去。劉生，你淨係炒下地產，我見唔到你有咩成就。」再指自己「我係所有人講嘢最公正，亦都冇講佢其他嘢，佢同女星嘅嘢我唔會講，最後一點聲明，佢嘅私人事唔會講。」

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最後對於大劉控告或找朋友到台灣「招呼拜訪」自己一事，表示「我有3個睇法，第一佢唔會咁做、第二我再講你會咁做、第三你話你唔會咁做，但有人咁做就唔會入你數。大家覺得係咩？」。更大爆大劉劉鑾雄助養一代香港「賊王」葉繼歡的家人。