2022中國十大最醜建築排行榜出爐!巨人如廁/「發霉金菇」勇奪第一

2022年第十三屆「中國十大醜陋建築」排行榜正式出爐，由建築界的7位以上專家以「建築使用功能極不合理」、「與周邊環境和自然極不和諧」、「抄襲、山寨」等9大標準選出，說到中國式醜陋建築，每屆都有出類拔萃的「參賽者」，一起看看今年有沒有選手可以擊敗往年的「飛天之吻」吧！



2020年的「飛天之吻」 建築物，相信傷害了不少人的眼球（建築暢言網圖片）

9大評選標準：

-建築使用功能極不合理

-與周邊環境和自然極不和諧

-抄襲、山寨

-盲目崇洋、仿古

-折衷、拼湊

-盲目仿生

-刻意象徵、隱喻

-體態怪異、惡俗

-明知不可為而刻意為之

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今年勇奪第一位的建築是上海“天安千樹”購物中心，上榜理由為：片面追求城市消費性的視覺奇觀，但建築師缺乏對中國文化常識的基本理解，導致整體設計意象難以與本土社會習俗和審美心理形成適配。從遠處看過去，“天安千樹”購物中心就如一座大型墓園，甚至像是多根頂部發霉的金菇組合在一起。

今年勇奪第一位的建築是上海“天安千樹”購物中心（建築暢言網圖片）

而第二位的河南省科技館新館，建築的表層用了類似「數據化」的設計，但由於品質粗糙醜陋，以至讓人感到「密集恐懼」；第三名則由安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館奪下，這個總投資額達6億元的項目，外牆以紅牆砌成人體模型，放眼望去就像一個巨人正在如廁，挑戰醜陋之巔！

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第三名則由安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館奪下（建築暢言網圖片）

【圖輯】點圖放大瀏覽 2022中國十大最醜建築排行榜出爐👇👇👇

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第十名：河北滄州“十里香樽”大廈

上榜理由：文化表達方式庸俗，借物塑形，背離建築應有的尺度感。

第十名：河北滄州“十里香樽”大廈（建築暢言網圖片）

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第九名：湖南張家界市工人文化宮

上榜理由：設計品相低下，造型僵化，文化隱喻低俗。

第九名：湖南張家界市工人文化宮（建築暢言網圖片）

第八名：福州中國VR中心

上榜理由：無視建築自身規律，簡單挪用英文字母設計造型，頭重腳輕，比例失當。

第八名：福州中國VR中心（建築暢言網圖片）

第七名：上海廣富林考古遺址展示館

上榜理由：生搬硬湊陶罐器型與殘片，設計形態欠佳。

第七名：上海廣富林考古遺址展示館（建築暢言網圖片）

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第六名：河北廊坊京唐城際鐵路大廠站

上榜理由：現代高鐵站生套傳統建築形式符號，文化要素錯配，視覺傳達怪異。

第六名：河北廊坊京唐城際鐵路大廠站（建築暢言網圖片）

第五名：廣西桂林漓江歌劇院

上榜理由：刻意以桂花和山形為造型母題，生硬而浮誇的形式導致巨大浪費。

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第五名：廣西桂林漓江歌劇院（建築暢言網圖片）

第四名：廣州航空輪胎大科學中心項目

上榜理由：以建築擬物，象形輪胎，誇張直白，扭曲了科學中心嚴謹的環境屬性。

第四名：廣州航空輪胎大科學中心項目（建築暢言網圖片）

第三名：安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館

上榜理由：缺乏在地公共意識，不顧文化與環境差異，簡單複制西方醜陋建築成品，造成負面心理影響。

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第三名：安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館（建築暢言網圖片）

第二名：河南省科技館新館

上榜理由：迷信參數化表皮的單一表現力，但尺度失衡，且設計品質粗陋，未能表現出當代科技館應有的精良技術和創新能量。

第二名：河南省科技館新館（建築暢言網圖片）

第一名：上海“天安千樹”購物中心

上榜理由：片面追求城市消費性的視覺奇觀，但建築師缺乏對中國文化常識的基本理解，導致整體設計意象難以與本土社會習俗和審美心理形成適配。