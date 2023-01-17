港女怒轟寵主自助洗衣洗貓狗用品！網卻因一事反鬧事主：欺善怕惡

香港不少居住環境地方淺窄，放完必要的生活傢俱、電器後，甚至未必有位放得下一部洗衣機，這時候除了手洗之外，前往自助洗衣店便是不二之選。前日（15/1）便有港女拍片怒轟寵主在大埔某自助洗衣店清洗寵物用品，但是卻因一事反被網民追擊！



（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

自助洗衣店雖然十分方便，不過對於喜愛乾淨的人而言，自助洗衣店始終不知道上手的用家洗了什麼，總讓人有一種「不夠乾淨」的感覺。前日（15/1）一名港女在Facebook群組「大埔TAI PO」上發帖，貼出一段長文、兩段影片和多張圖片，怒轟一名女寵主在自助洗衣的洗衣機清洗寵物用品。

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（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

港女在帖子指「呢啲冇公德心既人係要公開下先得，你對你自己嘅寵物嘅用品，喺屋企點樣處理係你嘅事，拎出去出邊洗就要做返有個公德心嘅人！」、「自助洗衣舖出邊門口同埋每一部洗衣機都已經貼住唔可以清洗寵物用品、汽車用品髮廊物品等等，唔好扮睇唔到啦！」、「既然你咁愛你自己嘅寵物點解唔可以同你啲寵物用品一齊洗？點解要拎出去出邊洗呀？咁有錢養寵物點解唔買多部洗衣機擺喺自己屋企分開洗呢？￼」、「￼呢啲咪就係叫自私囉冇公德心囉！自己乾淨人哋污糟」。

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（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

在合共約5分鐘的影片中，港女直接與寵物主人對質，質問對方是否知道自助洗衣店不能洗寵物用品，導致洗衣機內出現大量動物毛髮，令下一手用家無法使用，直斥「你好過份喎你知唔知呀？」，多次追問對方「有無公德心㗎你？」、「你有無搞錯呀？」。對方則向港女多次道歉，並承諾會清理洗衣機，解釋曾看過有人這樣清洗寵物用品才模仿。

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（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

在影片中可見，港女以手機鏡頭不斷拍攝寵物主人，即使對方以手上的袋子遮擋，港女仍然不斷用鏡頭追擊，企圖拍攝對方的正面，一邊追問「有無公德心㗎你？」同時叫大家「認住佢呀，呢個人呀，寵物人士」，對方則低頭沒有再回應。在洗衣機完成清洗後，寵主便埋頭清理洗衣機內部，清走動物毛髮，期間港女繼續聲討對方。寵主收拾完成後，提起衣物袋子準備離去，港女更主動追出店外，拍片跟著對方約1分半鐘左右，直到影片結束。

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（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

事件爆出後，有人批評寵主在自助洗衣店洗寵物用品的確缺少公德心，除了衛生問題外，更有些人會對動物毛髮敏感，隨時導致下手用家有過敏反應。不過比起批評寵主，更多網民都反而聲討樓主的行為太咄咄逼人，「個女人已經say sorry 而且即刻處理啲動物毛！仲想人地點？」、「係咪冇朋友，太過寂寞想搵交嗌？人哋都知衰，道咗歉話洗返，仲要不停咁追殺」、「個女人係有錯嘅，不過佢都道咗歉，同埋清理個洗衣機，可能佢真係冇睇到呢， 係咪需要去到咁盡呢？」、「其實你唔講我又真係唔知唔洗得，同其實上一手洗完屎尿你都未必知」、「欺善怕惡好威咩，人地越講對唔住你就越大聲鬧」。

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同時網民也批評樓主跟蹤對方約1分半鐘拍片的行為，「好痴線，咁樣跟住人」、「人哋都認錯又出聲啦！做乜仲要追住人黎鬧，仲要話人賤格」、「其實你仲賤格過佢」、「真係得人驚！追住黎X」。