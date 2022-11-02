脫髮｜用指甲抓洗頭皮可致異常掉髮！盤點5大洗頭常犯錯誤

一個人正常的髮量大約在10萬根以上，每天如果掉髮量不超過100根，都算是正常的掉髮。



因為這些掉髮就是頭皮毛囊處於休止期的正常反應，掉髮後的毛囊又會再長出新的頭髮，但如果每天掉髮超過100根，而且持續長達2到3週以上，就可能是異常掉髮了。

5大洗頭常犯錯誤（按圖看清👇👇👇）

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異常掉髮的原因有哪些？

掉髮的原因很多，主要與個人的生活型態、飲食及健康狀況有關，最常見的是遺傳性雄性禿，還有因賀爾蒙變化出現的情況與病症（例如甲狀腺疾病、壓力與懷孕）。

除了病理問題或遺傳因素之外，還有一種最容易忽略的異常掉髮原因，那就是在洗頭時使用了錯誤的方式，以下就來告訴你5個常犯的洗頭錯誤。

5大洗頭常犯錯誤

一、用指甲抓洗頭皮

有些人洗頭時會覺得用指甲抓頭皮，才能把藏在頭皮與髮隙間的異物與皮屑洗乾淨，但事實這卻是非常傷害頭皮與毛囊的做法，而指甲的指甲下區域藏有數百萬的細菌，如果用指甲摳抓頭皮，很可能會導致細菌感染，產生皮膚發炎的狀況。

建議方式：使用指腹來按摩頭皮，並分區域小動作的進行按摩。

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二、用較高溫的熱水洗頭

過高溫度的熱水會嚴重傷害脆弱的頭皮，因為當頭髮接觸到熱水時，會變得比平常更沒有彈性，頭髮會開始卷曲，而變得毛躁。如果在用熱水洗完頭後，馬上拿毛巾擦頭，會讓頭髮特別容易斷裂。

建議方式：使用洗髮精後沖水時，用溫水而非熱水，洗完頭後，再用冷水做最後的沖洗，以關閉毛孔和毛鱗片。而沖水的時間不用太長，因為通常會出油或產生污垢的是頭皮而非頭髮。

三、頭髮未吹至全乾

剛洗完頭髮的時候，頭髮毛鱗片會呈現張開的狀態，此時頭髮比較脆弱、不耐摩擦；而且若在頭髮未完全乾的情況下立即外出或就寢，會導致變薄的角質層受到紫外線侵害或與枕頭摩擦，而容易有頭髮分岔、打結或斷裂的狀況。此外，濕的頭髮也容易導致枕頭受潮而滋生細菌，可能造成頭皮屑、頭髮出油情況日益嚴重。

建議方式：在洗頭完之後，以毛巾裹住頭部和全部頭髮，讓毛巾盡量吸收頭髮上的水份，然後再用吹風機以至少保持15公分的距離來吹乾頭髮。

四、使用不符髮質的洗護產品

洗頭水或護髮產品中如果有刺激性成分，就容易造成頭皮紅疹、脫屑及搔癢，也會讓頭髮變得乾燥難整理。也要盡量避免挑選洗髮精裡有添加太多的精油、皂鹼與人工化學色的成分。

建議方式：根據自己的髮質來選擇洗髮產品。乾性髮質因為比較容易分岔斷裂，可選擇強調保濕的洗髮品；中性髮質的頭皮油水比例平衡，選擇一般中性洗頭水即可；至於油性髮質的人因為頭皮出油情況較嚴重，所以最需注意清潔，一般建議可以使用洗淨力較強的洗頭水。

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五、潤髮乳抹在髮根、頭皮上

潤髮乳的目的在於滋潤頭髮而非頭皮，如果將潤髮乳塗抹在髮根處，其中的化學物質很容易會滲入頭皮的毛囊，造成毛囊堵塞而引起掉髮。

建議方式：建議沿著耳朵附近從距離髮根3公分處均勻抹向髮尾，不要讓潤髮乳碰到頭皮，以避免前面所說的問題發生。至於洗頭沖水時，一定都要將洗護產品都沖洗乾淨。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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