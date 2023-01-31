英國女子伯明翰看演唱會　完場驚見私家車被拆零件！一類車好高危

近年不少港人移民闖世界，再加上有BNO Visa即可移居英國，令英國成為港人移民的熱門國家之一，不過治安問題確實值得關注。近日據BBC報道，一名28歲英國女子在伯明翰（Birmingham）看演唱會，但是在完場返回停車場時，驚見自己的愛駕零件被拆，車頭的部件被拆得七零八落，連車頭蓋都整個被拿走！



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據1月26日BBC報道，一名28歲英國女子Rebecca Scotland在去年聖誕節在伯明翰（Birmingham） O2 Academy看演唱會，大約在晚上9時，駕車前往的她將Citroen私家車（型號為 C1）停泊在Digbeth區的露天停車場內。在晚上11時半左右演唱會結束，於是她返回停車場取車，豈料眼前一幕令她目瞪口呆。

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（BBC圖片@Rebecca Scotland）

她在接受BBC電台訪問時，表示一開始感覺到車輛看起來怪怪的（”I thought the car looked a bit funny”），更以為只是燈光的關係導致，但是赫然發現愛駕的擎蓋、前燈和保險槓等都被偷去，只留下空蕩蕩的車頭。Rebecca Scotland坦言這是在人生中最差勁的一晚，更沒有遇過同樣的事情。再者她指這輛私家車是她的第一部車，現時仍然在償還分期貸款至自己30歲。原本她以為賊人會選擇更昂貴的汽車款式，但是原來最流行的車款才是賊人的目標。

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（BBC圖片@Rebecca Scotland）

英國西米德蘭郡警局（West Midlands Police）在去年最後3個月間，逮捕了100多名涉嫌進行車輛犯罪活動的嫌疑人，也呼籲市民不要在未經授權或不受信任的經銷商購買零件。網民就表示英國的治安問題未必如港人理想，伯明翰的治安一直以來也不算太好，再者現時英國經濟差，汽車零件有價有市，車主不在時賊人便有機可乘，拆除汽車零件並轉售圖利，建議英國車主們將愛駕停泊在室內停車場，以降低被盜機率。

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其實早前都曾有移民英國的港人YouTuber就拍片分享，在英國因為生活成本爆漲，現時常有人偷車。22年10月英國的消費物價指數（CPI）按年升11.1%，核心通脹亦按年升6.5%，比預期高，增速創1981年以來的新高。移英港人鬆仔日前就在他的YouTube頻道「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」上分享到，英國交通牌照事務署（Driver and Vehicle Licensing Agency，DVLA）公佈2022年當地最常被偷的15款車。第15至10位包括Audi A4、Toyota Yaris、Ford Kuga、Nissan Qashqai、Volkswagen Polo及Ford Ecosport。鬆仔講到這6款車在英國是較普遍又大衆化的車，「一係斬件，將啲零件攞出去賣。因爲多人揸,就自然多人爛，多人爛就自然多人要嗰啲件」，小偷亦有可能會將它當成「腳車」去偷其他車，或者其他犯罪行為。

今年最常被偷Top 5中有Land Rover Discovery、Volkswagen Golf、Ford Focus、Land Rover Ranger Rover，Ford Fiesta則是全榜第一位；已被偷5,724架。鬆仔認爲這5款都是需求大的幾款車，特別是分別位於第1及3位的Ford Fiesta和Focus，因爲體積細、慳油、靈活又能改裝，很受英國人歡迎。另外Range Rover也是排行榜常客之一，他個人就不太建議選它，因爲價錢貴、被偷的機率極高，「出之前要自己衡量外觀、實用性，同埋會唔會俾人偷」。鬆仔就表示他個人建議買BMW寶馬，認爲感覺「你俾架車保護住，而唔係你保護架車」，而且亦不在排行榜之内。另外Honda本田Civic、Toyota、KIA及Hyundai這些品牌也是不二之選，實用、耐用又慳油，外觀亦不錯。