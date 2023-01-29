連登仔：移民只對一類人是正確選擇！勸世5大類港人移民注定玩完?

移民與否其實每個人都有不同的考量，有些是因為政局環境、有些是為了小朋友的未來發展、有些純粹是為了開拓新的道路，實在沒有對錯之分。在連登討論區上再有網民以「移民始終都係正確嘅選擇」為題發帖，直指一類人移民可以有更好的生活，反之5種人移民卻是前景不明朗。



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連登網民以「移民始終都係正確嘅選擇」為標題發帖，探討近年非常熱門的移民話題，帖子在短短一天之間已吸引過千個回覆。樓主指出移民對「有錢人」而言是正確的選擇，更補充有錢人的定義是「有錢到過去（當地）唔使靠工作維生嘅人」。更理性分析以下5種人在移民後，生活未必能得到改善：

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1. 諗住帶一百萬( per person)以下就過去嘅人

2. 以為有份Hea工就可以生存到嘅人

3. 以為可以係白人職場佔有重要一席嘅人

4. 一心想靠當地香港人互相守望嘅人

5. 以為無歧視嘅人

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樓主表示以上的5類人在移民後，未必頂唔到6年（英國BNO Visa 5+1政策），不過即使讓你「過咗6年都唔會睇到前景」，尤其是長期打份Hea工的人，狠批這類人「係唔會喺Hea工得到適合或者employer認可嘅經驗，無啦啦轉返比較理想嘅行業」，意味著在移民後未必能得夠重操舊業，所做的行業行情也與香港不同，前景未必如想像般理想，說到底移民也是需要大量金錢。

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不過他就坦言「外國生活條件好太多，移民始終係一個正確既選擇」，也非常鼓勵有家庭支持的Fresh Grad到當地拼搏一下，不過就勸世不要向偏頗的YouTuber取得移民資料，否則有機會被誤導。

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不少網民看帖後踴躍地留言，當中有人指正部份港人對於移民的心態不正，部份更有「去歎世界」的錯覺，但其實由上代移民者開始，都是過去餐廳打辛苦工，財富都是靠「捱世界」慢慢累積。當然本身帶著千萬財富移民就另當別論了，呼籲移民港人心態要擺正，到達當地也要努力生活，「移民頭幾年一定會辛苦，但之後會越嚟越好」、「移咗民發覺唔啱自己覺得決定做錯咗唔緊要，你咪返返去香港無傷大雅，最緊要有選擇」。