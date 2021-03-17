拉麵冷知識｜醬油、鹽味拉麵一定好鹹味道單調？盤點4類經典口味

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-17 15:02

2020由於疫情的關係，出國旅遊變成一件相當困難的事情，但也變相地讓本土的異國料理更加興盛，尤其是台灣人最愛去的日本，各式各樣的日式料理都在去年更加大放異彩，其中日式拉麵由於方便性及多樣性更是最多人喜歡的選項，愈來愈多名人開始介紹這項料理，但其實拉麵的世界有很多名詞，今天GQ就要帶你一一探究，跟我們一起成為地道的拉麵人！

▼4大類經典拉麵口味（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

豚骨拉麵

將豬骨長時間熬製而成的湯底，萃取出骨頭內的精華，使其擁有獨特且濃厚的香氣，依照火候的大小不同，創造出多種不同類型的白色湯頭，為大多數人最喜歡也最常見的拉麵，可以在每口湯之中感受到濃醇的風味。

醬油拉麵

經典的拉麵口味，以醬油為主要醬料搭配各式各樣的湯底，大多數人認為醬油拉麵如其名一定非常鹹，但其實不然，透過醬油的鮮甜搭配湯底，更能帶出食材的風味，以致於大部分醬油拉麵的其實皆為淡麗系拉麵喔！

味噌拉麵

北海道札幌為日本味噌拉麵起源地，相較於其他調味料，味噌的風味相當強烈，所以調配味噌和湯頭的比例成為每一碗味噌拉麵的共同難題，在台灣較不普及，但仍和醬油拉麵及豚骨拉麵並列為日本三大拉麵。

鹽味拉麵

鹽味其實並不是鹹味，鹽味拉麵被稱之為最古老的拉麵，是拉麵的模板，以鹽作為調味搭配湯底，清澈的湯頭配上清爽的味道深受大眾喜愛，由於鹽的風味相較於其他調味料並不夠突出，一碗好吃的鹽味拉麵的高湯以及配料就顯得相當重要，也更能看出拉麵師傅的手藝。

拉麵的歷史距今只有150年，由於各種流派及地區的努力，創造出各式各樣不同的特色。（Hari Panicker/Unsplash）

拉麵人必學術語

解壓縮

隨著名人們的介紹，大眾開始湧入拉麵店，也因此引發相當多的爭議，其中排隊的問題更是佔大多數，所謂「禁止解壓縮」其實就是希望可以人到齊再開始排隊，不要有人代排，才不會影響後面排隊客人的權益，詳細規則每間店皆不同，建議在到店時都要詳細閱讀店家公告喔！

替玉

由於拉麵需要盡快食用，避免麵條吸附過多湯汁而爛掉，大多數店家會讓客人在需要加麵時再跟店員說，而「替玉」就是加麵的意思，加麵的規則也依店家而有所不同，記得在加麵之前要注意不要太快把湯都喝完，才能完整感受整碗拉麵的美味。

29肉肉日

日文的「肉」和「29」為諧音，因此有些店家在每個月的29日都會將其定為肉肉日，若你是喜歡嗜肉的朋友們，可以開始注意每個月的29日有哪些店家有推出肉肉日喔。

拉麵的歷史距今只有150年，由於各種流派及地區的努力，創造出各式各樣不同的特色，也讓這項國民美食的魅力大大提升，愈是深入，愈能感受到拉麵師傅以及拉麵粉絲們共同創造的世界是多麼宏觀且美好，鼓勵大家在愈吃愈多拉麵的同時，更要珍惜並尊重每一位喜愛拉麵的朋友，拉麵是沒有勝負的！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：醬油、鹽味拉麵一定很鹹？豚骨跟味噌又差在哪？「經典拉麵口味」4 大類一次搞懂！】