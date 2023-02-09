毒舌大狀票房登頂！網跪求《明日戰記》重新上畫谷no.1 原因是..?

今年賀歲港產片《毒舌大狀》走勢強勁，上映18天（7日）已衝破8,200萬票房，正式爬頭超越《明日戰記》成為香港史上最高票房華語電影第一位。不過在《毒舌大狀》登頂之時，卻有網民發帖表示希望《明日戰記》重新在電影院上映，讓港人再將票房谷上第一位，並解釋背後原因有苦衷！



《毒舌大狀》劇照

《毒舌大狀》票房已超過8,400萬，上映僅17天時已衝破8,000萬大關，也打破了香港史上港產片最快紀錄，包括賀歲片開畫票房冠軍、賀歲片單日票房冠軍、近5年開畫票房冠軍、近5年單日票房冠軍、以及黃子華個人影片開畫票房冠軍等。憑著《毒舌大狀》和《飯戲攻心》兩部電影，黃子華也正式從「票房毒藥」搖身一變成為「票房保證」。

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按票房最新數字顯示，現時港產片票房排行榜第一名的是《毒舌大狀》（約8,400萬），有望衝破一億大關、第二位的是《明日戰記》（約8,195萬）、第三位的是《飯戲攻心》（約7,767萬元）、第四位的是《寒戰II》（約6,624萬元）和第五位《梅艷芳》（約6,252萬元）。

《毒舌大狀》劇照

不過有人歡喜有人愁，有《明日戰記》的粉絲在社交媒體上發帖，表示「如果戲院重新放映明日戰記同Netflix落畫，可唔可以谷返佢上No.1？唔想古老闆幾年嘅心血咁快就被超越....」。據筆者翻查資料，《明日戰記》總預算為4.5億，而《毒舌大狀》總預算約2,200萬（黃子華曾透露票房收4,000萬才回本），但現時在香港的票房卻不相伯仲，於是粉絲擔心以後香港不會再有投資者願意開拍科幻片。

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《明日戰記》劇照

但對於該位網民的意見，其他網友就似乎不太受落，認為票房數字就是用來打破的，不存在被爬頭又要再重新上映谷票房之說。更直言「其實明日戰記上到呢個位，只係大家撐古生，對於胃口比荷李活養大哂既香港人黎講，呢套戲論劇情，論特技，都只係中下水平」、「攞唔到票房第一就唔會再投資拍科幻片？你係咪onX咗啲？」、「明日戰記我開左5分鐘就熄咗，好彩冇入場睇」、「《明日》好彩我無係戲院睇，唔係實被人告刑毀」。

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也大嘆第六名的《功夫》（約6,100萬）、第七名《少林足球》（約6,000萬），在當年$45一張戲飛的年代也可以超過6,000萬票房，才是真正的王者，比起重上《明日戰記》，網民直指不如重上周星馳，反而更願意入場觀映。