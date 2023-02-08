30歲港女獨身移民英國臨走前感後悔！狂呻4大掙扎困難位:真心好驚

很多港人移民闖世界，另覓新的生活方式之餘擴闊眼界，離不離港沒有好壞之分，但是卻要有勇氣出走香港。日前一位港女表示將在近日移民英國，但就在正式道別香港前卻感到「後悔」，以及非常害怕，於是在網上發帖訴說X大移英前感到的困難位，求廣大網民的開解，引起了網民熱議。



Unsplash@famouswebsites

港女在連登討論區上發帖，提到自己年齡為30歲，在香港本來有穩定工作，每月收入大約35K左右，雖然「職就無得點升，但是工作穩定同事關係無問題，可以話輕鬆無壓力」。不過在一個月前，因為當地有朋友，加上在當地的Pathway（道路）比較清晰，於是毅然決然地選擇離港發展。

👉救生艇｜連登仔：移民加拿大小心中伏 提醒一類人做不到永久居民

然而自己明日便會正式飛往英國展開新生活，但是在出現的一星期前卻經常反問自己「是否做錯決定」，尤其在一位香港27歲女碩士移民英國卻因為生活窮困、壓力爆煲選擇了結生命的新聞爆出後，令她感到心情好複雜。於是發帖大呻「臨飛想後悔，求開解」，訴說自己在移英前心態上的4大困難位。

《空手道》劇照

1.沒有在外國生活過

2.走出Comfort Zone毫不簡單

3.要離開家人護蔭

4.要離開自己成長的地方

👉連登仔：移民只對一類人是正確選擇！勸世5大類港人移民注定玩完?

港女指她未曾在外國生活過，再加上現時年齡30歲已經「不復當年勇」，要走出Comfort Zone（舒適圈）需要不少勇氣，還要前往「Risk Zone」迎接新生活，自然會心生對未來的恐懼。雖然她表示「自己點都會走」，但是「好想好似以前咁唔使理所有野，痴住老豆老母，一年去3-4次日本，得閒同friend吃好西，放工做下運動看下手機，番工同同事講下笑又一日」，但現在「仲要一次過面對新環境，唔同語言，自己出嚟一個住，同埋轉工」。然而事已至此，只能期望父母身體健康，自己到埗後也一切順利。帖子後來吸引大量網民熱烈討論。

👉移民港人申請特區護照被留難？港府要求回港自取！網民:明玩移民L

《愛回家》劇照

有網民表示明白港女的處境，勸她以積極的心態面對，「你而家時間太多先會亂諗嘢，落地之後好多嘢要處理，到時你就唔得閒胡思亂想」、「其實同你差唔多，揀左就行落去吧」、「諗返自己當初點解要走，一鼓作氣」、「去到先有資格講後悔」，再者最壞的情況只是回流香港，並無什麼大不了。同時也有網民呵責樓主，叫她對自己的人生負責任，「講到咁，當初為乜要走？」、「所以最大問題唔係移民，係冇得再痴住老豆老母，畀你要一個人搬出去住都係要面對同樣問題。」