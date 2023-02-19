外國火辣網美真空「無罩凸點」出街　怒轟男人狂𥄫她XX:嘔心+鹹濕

性別平等的意識愈來愈被重視，有女性認為第二性徵並非需要刻意隱瞞，鼓勵女生不穿內衣不再受拘束，認為穿不穿胸罩也是女性的自由，不該受到任何人的指責。一位外國網美在TikTok上拍片，指自己選擇不穿胸罩，並穿著較緊身的上衣出門，但就發現男生一直盯著自己看，令她大感不舒服和直斥他們是嘔心的色狼！



外國網美（Marian Elairwin）在TikTok上貼出一段影片，表示女性穿胸罩與否都是個人意願和自由，因此不該受到外界影響和干涉。不過當她按照個人意願選擇不穿胸罩，擺脫所有的拘束，搭配一件較緊身的上衣外出時，卻發現路上的男人一直盯著自己的胸部看，並不斷傳來變態的眼神，令她感到十分反感和被性騷擾，怒轟他們是「嘔心的色狼，絕對不能接受」。

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（TikTok@marianelairwin）

片中的Marian Elairwin穿上一件單薄的黑衣長袖上衣和工人褲，相信是她當日被男生一直偷看的那一套外出服。而從她TikTok中的其他影片可見，Marian Elairwin經常都以穿著緊身上衣、內裡不穿胸罩的形象拍片示人，不時都會激凸並透露出美好身材，身體力行地支持女性自由。

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有女網民看到影片後也分享同一遭遇，表示自己也曾試過類似的情況，因此再也對不穿胸罩外出卻步，「起初是為了自由自在，所以不再穿內衣胸罩，但是自從感受到那些偷看的目光後，又再次感到了不自在，以後就維持每天穿著胸罩出門的習慣」、「我還沒有準備好被別人盯著看，我希望之後可以」。不過也有網民覺得女性們不需要理會他人的目光，只需要繼續堅持即可。