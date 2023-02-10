移英港人被港府要求回港親領護照　事主:有參與遊行!入境處有回應

近日網上流傳一張照片，一位移英港人欲透過郵遞方式申請特區護照，卻被入境處以信件回覆，要求他本人回港親身領取全新的特區護照，引起了網民熱議。最近他本人接受媒體訪問，在YouTube Channel上現身說法，大談事件的來龍去脈。《香港01》《開罐》記者也就事件向入境事務處查詢並得到回覆。



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前無綫電視藝員鄭敬基在個人Facebook專頁上貼出一張照片，圖中為一封由香港特別行政區政府入境事務處寄出的信件。信件中表示收到了申請者的特區護照申請，相關申請現正處理中，然而下段則列明「經考慮你的申請及個案情況後，本處現通知你，你的特區護照將會在港簽發，而你須在港親領你的特區護照。因你現時不在香港，你可於新護照有效期內（至2032年10月28日）返港領證。煩請親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本，前來本辦事處，以便核實。」

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由於以往外地港人郵遞申請特區護照，可以在中國駐外國的使領館領取，但現時信件卻明確的要求申請人「須在港親領」、「親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本」才可領證，令網民大爆陰謀論，直指行為「明玩移民L」，皆因買來回機票、住宿酒店等全是錢，再加上一來一回會花費不少時間，直接增加外地申請人的負擔。

（Facebook@鄭敬基 Joe Tay）

在事件爆出的數天後，一位名為Tommy的60多歲男子接受YouTube頻道訪問，表示自己為事件的主角。他提到自己與太太都不是BNO持有人，是以兒子的BNO依親關係申請BNO VISA，現時因為特區護照過期，自己也未擁有英國護照，所以連「過愛爾蘭行吓都唔得」，不過自己太太比自己早半個月成功在英國曼徹斯特領取特區護照，但自己卻收到信件要求回港親領，甚至有移英港人朋友比自己更遲申請，卻比他更早在英國成功領證，因此他感到十分不解。

（YouTube截圖）

主持人問到Tommy有沒有在港參與過示威等活動，Tommy則表示自己在19年離港前，曾經參與部份遊行示威，及後先流亡到台灣居住了數個月，再輾轉去到澳洲生活，居住一年多後，英國推出LOTR（Leave Outside The Rules），於是決家舉家移民英國。而現時沒有英籍又無法領證的「最壞情況」是等待5＋1完成後獲得英籍再出境，至於回不回港就要再重新考慮。他亦想釐清是否移民港人特區護照到期，便「一刀切」需要親身回港親領新護照，還是只有個別例子，稱現階段也沒有看到入境處要求其他港人親自回港領證的個案。

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不過在影片中，Tommy提到自己的特區護照在8月申請，入境處在10月時曾寄信通知自己到曼徹斯特領證，領證函還在家中。於是網民質疑「應該係本護照10月已經到咗曼城，然後過咗信件內指定領取時間後，佢都冇去攞，所以領事館將本護照退返香港，而因為咁入境處先要佢親自返香港攞，因為政府程序係掛號只會寄一次，冇人收就要親自去攞」，並非因為政治原因或其他陰謀論。

（資料圖片）

《香港01》《開罐》記者就事件向入境事務處查詢，入境處指「依據香港法例第539章《香港特別行政區護照條例》辦理香港特別行政區護照的申請及簽發事宜。入境處會依據相關適用的法律、政策及程序，以及考慮所有相關因素，包括每宗個案的個別情況，處理個案。入境處不會評論個別個案或公開有關個別個案的資料。」

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據入境處網站資料列明，合資格的申請人的外地港人，如欲申請香港特別行政區護照，可以透過郵遞申請至香港特別行政區入境事務處，也可在最就近的中國駐外國的使領館或駐內地辦事處遞交申請。如果以郵遞方式申請，申請人必須親身前往香港的入境事務辦事處或所選擇的中國駐外國的使領館或駐內地辦事處並出示證明文件的正本以領取護照。