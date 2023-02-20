車主擋風玻璃「攝紙巾」扮抄牌？網民揭真正超實用功能：好錫車!

車主們養車一段時間後都會有不同的養車心得，貴有貴養平有平養，貴的可能是為愛車做鍍膜，有些更是可以自動修復花紋的上萬元PPF包膜，平的可能是在汽車熄匙前關冷氣等，都是不同的錫車方法。近日Facebook上有網民貼出一張圖片，圖中一輛汽車停泊時，在車頭擋風玻璃上攝了一張紙巾，網民紛紛留言猜測紙巾的用途，最後也有人出面解畫超實用功能！



《二十五，二十一》劇照

在Facebook專頁「MenClub AUTO」上，版主貼出了一張圖片，相中一輛汽車停泊在路邊時，在車頭擋的玻璃上，用水撥夾著了一張對摺的紙巾在車頭，未知原因為何。於是版主便向廣大網民發問，「虛心求教，夾張紙巾喺度有咩作用？」帖子吸引了不少網民熱烈討論。

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（Facebook@MenClub AUTO 截圖）

有網民猜測，該張紙巾在遠方看起來就像是掛著了一張「牛肉乾（違泊定額罰款通知書）」在車頭，或者可「以假亂真」，令路過的警察或其他執法人員「以為抄咗唔再落車抄」、「阿sir遠睇以為抄左，唔使行埋來！」但說法就令網民抱懷疑態度，因牛肉乾和紙巾看起來始終有明顯的差異。也有網民留下了「一見到比人抄牌可以抹眼淚」、「阿sir辛苦了，抹抹汗吧」、「嘟唔到QR code可以用呢張紙巾抹玻璃」、「方便抄完牌抹手」等趣味答案。

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資料圖片

然而有知情的網民留下了最有可能的答案，表示該張紙巾的確是與「抄牌」有關，不過是因為牛肉乾在雨天時經常會被雨水沾濕，因此紙巾可以作為牛肉乾的「墊底紙」，避免罰單黏在前擋風玻璃上，也可以確保罰單不會因為黏著玻璃而破爛，導致玻璃弄髒或刮花，也可說是錫車的一大實用方法。

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