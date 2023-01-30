屯門市廣場驚現大便「黃金之路」　網驚呼三年未見過:仲識拉絲..

屯門市廣場可說是屯門區最大型的商場之一，是區內居民日常生活、逛街、購買日用品的好地方，在疫情前也吸引了不少的水貨客到場入貨。不過日前屯門市廣場卻出現一幕奇景，有網民昨日（29日）發現商場的地板上疑似有多坨大便的物體，稀奇的畫面震驚全網！



信和集團圖片

昨日（29日）有網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」上發帖，表示「喺屯門市廣場，三年冇見過呢個情景，地下有屎」。再貼出了兩張位於屯門市廣場的圖片，圖中可見商場的白色地板上疑有數坨大便，有粒狀、條狀和「拉絲」狀，當中更有疑似大便被踩扁的痕跡，在地板上畫出了一條「黃金之路」。

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Facebook群組「屯門公路塞車關注組」截圖

樓主雖未透露實際發生的位置，不過編輯據圖片中光滑的地板反射出「大X珠寶」的招牌推測，「黃金之路」事發地點應為屯門市廣場2期1樓1號舖對開。帖子在網路上瘋傳後，有不少網民留言表示好嘔心，「點樣可以做到一路行一路痾」、「隔住個Mon都聞到有味」、「屯門『屎』廣場」、「拉絲係點做到，食咗好多金菇？」

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Facebook群組「屯門公路塞車關注組」截圖

除此之外，網民猜測樓主所指的「三年冇見過呢個情景」是因為疫情期間本港與內地封關，現時因為全球疫情漸漸退散，各地的旅遊禁令也逐漸解封，本月香港也跟內地正式通關，走上復常之路，暗示內地客來港購物，才又導致「黃金滿地」的發生。網民更暗嘲這是「復常的第一步」、「一通關就出現」、「今次真係全面復常通關了」。

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《大叔的愛》劇照

不過也有網民表示未必與內地客有關，表示屯門過往都有類似的事件發生，「之前係v city 都見過類似情況，嗰次係一個失禁嘅男人，唔係大陸人，唔知屯市呢單係咩事」、「其實依幾年都有一個牙伯，成日係屯市華都一帶無人睇住邊行邊瀨，不過朝早為多」、「會唔會有啲男長者著孖煙通失禁，所以流左出嚟，佢都唔想」。加上有機會是其他動物（如貓狗等）的排泄物，直接將矛頭指向內地客就不太公道了。