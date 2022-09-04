性愛冷知識 | 水中做愛更興奮易高潮？打破迷思5點鴛鴦戲水前要知

愛愛其實不一定只是侷限在睡房，還可以在許多你可以想象的地點發生，前提是要注意衛生與安全，也要尊重其他人。有時在看電影時，戲裏的男女主角在浪漫共浴的時候，就點燃慾火在水中直接來一場轟轟烈烈的性愛。



沒試過的情侶們可能會很好奇，在水中做愛是不是特別有趣，也有一些情侶擔心在水裏愛愛會帶來其他後續問題。現在就來看看，要在水裏愛愛有什麼要點需要被留意。

在水裏做愛有5點要小心！不要忘記注意衛生與安全👇👇👇

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1. 私處感染

在水裏做愛其實不會有困難，但卻不一定會感到舒服。在進行愛愛的時候，水裏所含的鹽、氯和細菌都會在抽插的時候進入陰道，這很可能會導致陰道感染。當然，如果已經發生了又擔心感染，可以在事後以陰道灌洗液清洗，讓陰道得到保護。

2. Bikini漂走了

情侶特別喜歡到海邊遊玩，在水裏很容易有肌膚上的接觸，加上泳裝原本布料較少，更加容易引起性慾。如果決定要冒險來一次，那麼需要擔心的就是原本在身上的泳裝，事後隨浪漂走，那時就尷尬啦！

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3. 難以達到高潮

當在洗澡或泡澡的時候，總能體會到私密處被水的溫度包圍著，但是陰道所產生的天然潤滑劑卻會在水中被沖洗掉。因此，在水裏愛愛分分鐘是越做越乾，要達到高潮可說是難上加難了。

4. 小心滑倒

別以為在廁所突襲會很興奮，尤其是當其中一方在洗澡的時候，很容易因為滿地的沐浴乳、泡泡沫而滑倒，屆時愛愛不成要躺床就不好了。

5. 和安全套說再見

在水裏做愛首要面對的就是陰道裏的天然潤滑劑難以出現，因而會有更多摩擦，如果戴上安全套則會讓安全套撕裂或輕易脫落。雖然如此，不代表你們不能進行一場負責任的性愛，只是需要換另一種方式了。

在水裏愛愛看似很愉悅，但其實對女性來說並不見得那麼愉悅，因為陰道的乾澀只會讓愛愛變得不舒服，所以這個運動還是在乾爽的環境進行比較好。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】