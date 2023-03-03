屯門御海灣299呎單位賣OOO萬貴過新樓！網民錯重點狂嘲：根本搵笨

努力工作置業擁有自己的蝸居，是不少上班族的目標和夢想，也是港人最愛的其中一種投資方法，而地段、景色、附近設施等，往往都會影響到屋苑的升值潛力。前日（1日）有網民在社交媒體上發帖，放售位於屯門御海灣的299呎單位，一房一廳開價620萬，但就被網民狠批搵笨，帖子引起熱議。



（Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖）

御海灣為香港屯門區的一個私人屋苑，於2021年入伙，兩期共設有兩座樓高22層的大廈，提供669個單位，每層約有15個單位。前日一名網民在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放售屯門御海灣一個單位，一房一廳共299呎開價620萬，呎價超過2萬元。

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帖子同時附上樓盤介紹，稱單位是「半新樓 2021年入伙，樓齡18個月，設有大型會所及2萬平方呎商舖，養寵物也非常適合，用作投資及自住也一流」。對於地段和交通方面，介紹是「最接近屯赤隧道的最新發展項目，約10分鐘即可直達香港國際機場、鄰近輕鐵站 7分鐘可直達屯門市中心，轉乘B3X巴士路線 15分鐘直達深圳灣口岸，深港往來快捷輕鬆過關」。也提到政府落實2023年動工在附近興建港鐵屯門南延伸站（A16 Station），以後交通四通八達更方便。

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網民看帖後反應冷淡，紛紛留言潑冷水，直言「呢口價真的無言」、「屯門2萬蚊一呎.....？」、「那來的自信」、「老友，扑傻瓜都俾啲分吋丫」、「全新樓平過你.... 慢慢坐」，更提到同區的「Novoland」新樓更抵買，「500多萬可買4xx呎單位」，在價格上沒有選擇御海灣的理由。

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另外也有網民錯重點，認為樓主在樓盤介紹中提到的「約10分鐘即可直達香港國際機場」根本不合理，使用Google Maps估計路線算出大約15分鐘左右，還要是不塞車的情況之下才有可能，因此怒嘲樓主「10分鐘去機場？美樂出發自己揸車都唔得啦」、「講緊直升機去呀」、「成條路得佢一架車，無視交通燈，再揸得進取啲應該得既」、「超速駕駛，影響一生呀施主」。

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