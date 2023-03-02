貨車疑切線撼360萬賓利名車　司機賠到破產？網民:法例賠$XXX即可

香港路面人多車多，繁忙的路面上每天都發生大大小小的交通意外，司機們也要打醒十二分精神，以減少意外的發生。昨日（1日）灣仔莊士敦道近克街交界發生一宗交通意外，一輛貨車在切線時疑似誤撼一輛賓利（Bentley）名車，圖片曝光後網民隨即狂食花生，紛紛猜測司機需要賠償多少錢！



貨車的車尾刮到賓利的右邊車頭（Facebook@馬路的事 (即時交通資訊台)截圖）

不少教車師傅在教導學神時都會開玩笑，「即使撞也不要撞太貴的車，看到兩個R或一個大B字，或者看不出來是什麼牌子的車，最好避開啲，否則隨時賠償一大筆錢！」而昨日（1日）這番說話似乎應驗，一輛貨車疑在灣仔莊士敦道近克街交界中線切線時，意外撞到一輛違例停泊在左線的賓利豪車。

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相片拍攝的地點為灣仔莊士敦道近克街交界（Google Maps）

相片拍攝的地點為灣仔莊士敦道近克街交界，一輛國際食品的公司貨車疑在中線切線入左線時，意外撞到一輪停在左線單黃線上的賓利名車，貨車的車尾刮到賓利的右邊車頭，賓利車身被撞到呈右高左低狀，雖然未知賓利車上有沒有司機，但由於車輛的倒後鏡摺上，有網民猜測疑為違泊「死車」。

賓利車身被撞到呈右高左低狀（Facebook@馬路的事 (即時交通資訊台)截圖）

據圖片推測，該輛賓利型號應為Bentley新款Flying Spur車系，屬2021年推出的全新賓利旗艦房車系列，當時2021新車標準價格由$3,576,000起（未計車內加配的Options），可說是「揸著半層樓」出街。如今貨車卻在轉彎時誤撞這輛名車，這一幕被網民拍下上傳至Facebook「馬路的事」群組，馬上引起網民熱議。

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（Bentley圖片）

（Bentley圖片）

網民看圖後不禁表示「貨車呢次大X獲，咁識搵車撞」、「佢做咗好多人唔敢做嘅事」、「要賣幾多包米粉先夠賠」。網民除了擔心司機的工作能否保住之外，也紛紛食花生，好奇貨車方需要賠償多少錢讓賓利回廠維修，有網民估計維修費用可能高達6位數左右。

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不過其後有網民解釋，由於該位貨車是公司車，而司機是公司的員工，因此根據《僱傭條例》，僱主只可在僱員因疏忽或失職而損壞或遺失僱主的貨品、設備或財產下扣取僱員薪金，而每次只可按值扣除，但以不超過$300為限。指出貨車司機只需賠償$300元，其餘的賠償由保險公司承擔。不過，《僱傭條例》沒有限制僱主循民事向他索償的權利，代表司機仍然有機會被公司追討其他費用，是次意外也會令公司購買的汽車保險費用貴上不少，坦言「唔知老闆會唔會放過貨車司機」、「唔使審啦，貨車佬搵定新工啦」。