黑暗榮耀2｜一文看清9個未解之謎　 殺害尹昭熙的真兇竟然是…

【黑暗榮耀2】「歡迎來到我的地獄！」萬眾期待的《黑暗榮耀2》終於要在3月10日正式開播，宋慧喬、李到晛、林智妍、鄭星一等人主演，講述在高中時承受嚴重的校園暴力「文同珢」蟄伏要讓加害者為惡行付出代價的故事，第二季主軸為「文同珢賭上整個人生的復仇計畫即將開始」！



先前整理過金句語錄、片頭解析、海報細節、幕後花絮等，在《黑暗榮耀》第二季播出前夕，官方釋出第一季留下的伏筆，小編特別整理「Netflix《黑暗榮耀2》9個未解之謎」，大家一起往下查收吧！

【圖輯】點圖放大了解《黑暗榮耀2》9個未解之謎👇👇👇

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黑暗榮耀未解之謎1：尹昭熙的屍體去向？

文同珢對霸凌五人幫的復仇第一槍就是孫慏梧，她利用「尹昭熙之死」來觸發孫慏梧想要翻身的動機，孫慏梧在確認完屍體後，放在太平間昭熙的屍體就人間蒸發，究竟是誰把尹昭熙屍體藏了起來呢？目的又是什麼？

黑暗榮耀未解之謎2：河度領的立場選擇？

這點應該是大家最好奇的吧！作為「紳士般混蛋代表」的河度領，會繼續站在作姦犯科的妻子朴涎鎮身邊，還是選擇滿身是傷的文同珢呢？圍棋對弈中河代表會不會首次佔上風呢？

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黑暗榮耀未解之謎3：朱如炡能成功向姜永天復仇嗎？

朱如炡的醫生父親被患者姜永天殘忍殺害，父親之死留給母子倆永遠無法抹滅的心理創傷，第二季朱如炡除了身兼文同珢的劊子手之外，是否能向姜永天復仇成功絕對是一大看點！

黑暗榮耀未解之謎4：姜賢南會和女兒幸福生活嗎？

文同珢沒有經過姜賢南同意，就決定讓她女兒出國留學，她說：「妳會失去善雅，但善雅會很安全，遠離會家暴的父親，也會遠離參與謀殺計畫的母親！」姜賢南能和女兒幸福生活嗎？

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黑暗榮耀未解之謎5：殺害尹昭熙的真兇是？

孫慏梧知道秘密後開始威脅朴涎鎮，他不約而同地向其他四個人發關於「尹昭熙」簡訊，可見尹昭熙是一切復仇的根源，也是讓加害者們瑟瑟發抖的關鍵人物，殺害尹昭熙的真兇是？

黑暗榮耀未解之謎6：文同珢媽媽的善惡？

文同珢媽媽在第一季出演份量極少，她作為母親卻簽下提出遭到校園暴力女兒的和解書，第二季朴涎鎮慫恿文同珢的母親進行反擊，文同珢會將媽媽當作復仇的對象，還是選擇寬恕她呢？

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黑暗榮耀未解之謎7：房東太太真實身份？

房東太太租房子給文同珢和朱如炡，而且收文同珢房租還是低於市價，首集開頭用「對著天空吹奏喇叭『惡魔的號角』，對神來說，可能是種傲慢，只有在晚上才會發出香味！」揭開序幕，房東太太到底是何方神聖？

黑暗榮耀未解之謎8：神堂的用處是？

朴涎鎭媽媽非常喜歡求神拜佛，那間她常拜訪的巫師占卜店疑似就是「性交易場所」，唯獨年輕女性顧客較多，朴媽媽到底是不是在扯皮條？而神堂的真實用處是什麼？

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黑暗榮耀未解之謎9：文同珢復仇的結局？

「文同珢，等復仇結束了，妳就能快樂嗎？」第一季文同珢開始鋪陳復仇計畫，第二季即將手撕加害者「欺凌五人幫」，除了欺凌者的結局讓人好奇之外，文同珢自己最終報仇完的心境會得到解脫嗎？

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