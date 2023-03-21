旅客鏞記豪訂70隻「飛天燒鵝」回鄉做手信！網民：又想挑戰海關？

撰文：亦然 YIRAN
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香港全面通關後訪港旅客人數增加，旅客的消費也帶動香港旅遊業經濟發展，餐廳、精品店等應十分有感。前日（19日）鏞記酒家在社交媒體上發帖，表示店舖日前接待了一群商務旅客，更預訂了70隻「飛天燒鵝」作手信帶回家，打破了公司的訂單記錄。

（Facebook@鏞記酒家 Yung Kee Restaurant）

鏞記酒家在官方Facebook帳戶上發帖，表示他們在上周六（16日）時招待了一群商務旅客，該群旅客更一口氣豪訂了70隻「飛天燒鵝」帶回家作手信，讓「70隻『飛天燒鵝』一齊坐飛機！」直接打破了鏞記單筆「 飛天燒鵝」的訂單記錄。據資料顯示，鏞記酒家的「 飛天燒鵝」定價為850元，70隻的金額合共為$59,500元。

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（Facebook@鏞記酒家 Yung Kee Restaurant）
（Facebook@鏞記酒家 Yung Kee Restaurant）

然而網民關注的重點是旅客的國籍，因為燒鵝等的肉類製品未必符合當地入境條例，有機會帶回去後需要丟棄或即場吃掉，網民表示「一次過食哂70隻燒鵝，真係何其壯觀」、「LM睇係海關度食哂先好走」、「海關又要開餐了」、「佢可能以為啲鵝識自已飛返去」。

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另外也有網民狠嘲鏞記官方fb的負責人，稱發帖與「公開走私」無分別，反問「鄰近邊個地方比帶肉食嘅入境」。不過因為鏞記沒有提及該批商務旅客的國籍，未知該國家的入境法例是否容許攜帶肉類，但以中國海關為例，所有生熟家禽、肉類製品都不可帶入境內，如澳門的豬肉乾、香港的叉燒燒鵝也不可，所以在當地盡情享受過便算了！

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