深圳夜市｜布吉長龍美食街香氣瀰漫　50家特色小攤幾蚊有交易

要不是深圳布吉人藏得太好，這條夜市街早火了。



歡迎來到布吉長龍美食街

布吉長龍美食街，一個需要「晚到」的地方，是附近打工人下班後的第一站。時間來早了，這只是一條普通的老街，但晚上6點後，空蕩的街道儼然變成了煙火鼎盛的深夜美食街。

深圳布吉長龍深夜美食街～特色美食小攤大盤點👇👇👇

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美食街由長龍路、長吉路2條路組成，50家美食小攤小店分散在兩旁街道，水煎包、臭豆腐、韭菜粿......各種食物香氣瀰漫在夜色中，濃濃的煙火氣也隨著鍋碗瓢勺的碰撞漸漸升騰。

逛過的人都推薦這幾家

1. 肥姨蕃薯粥

「番薯粥，要幾碗呀」

來美食街，沒吃過肥姨番薯粥等於白來！在長龍紮根26年的肥姨番薯粥，人氣早已火遍整個社區。每次來，巷子裏都是人頭攢動。

沒有菜單，點單全靠「手指」。明檔的菜檔口，擺著滷味、魚飯、生醃、熱菜...每樣都是熟客必點。一碗番薯粥再配上潮汕打冷菜，足以撫慰疲憊的靈魂。

肥姨蕃薯粥

營業時間：16:30-次日05:00

地址：布吉長龍社區河西四巷1樓



2. 浪記麵店

「我們家醃麵，街坊從小吃到大」

浪記92年開店，賣了30年的大埔醃麵，見證了幾代人的成長，也是深圳最早一批的老網紅。

招牌醃麵搭配秘製肉醬，醬香而不厚重，純手工做的筍粄，軟糯香口，不少客人搬走了還會專門跑回來吃~

浪記麵店(長龍店)

營業時間：全天營業

地址：布吉長盛路24號



3. 潮汕炒飯麵粉粿

「來我家試試，有炒粉也有炒冰」

要不是老闆熱情一喚，斷然不會發現這小店味道竟如此迷人。在拐角處開了7年的潮汕炒粉檔，老闆肥仔是這條街最會「玩火」的男人。

他家主打招牌小炒和水果炒冰，12塊錢的炒粉，有肉絲、雞蛋、菜脯......各種小料，吃起來不油不乾還很有鑊氣。手工現炒的水果炒冰，清爽濃郁，吃完瞬間治癒夏夜一切煩躁！

潮汕炒飯麵粉粿

營業時間：17:00-次日02:00



4. 潮汕特色普寧魚粥炸豆乾

「熟客呀，都愛點魚粥配炸豆乾」

這家夫妻檔魚粥店，大家公認的老潮汕！開了30多年，價格一如既往的良心，魚粥15塊一大碗，料還超多。還有外酥裏嫩的普寧炸豆乾，裹上蒜蓉醬，入口嫩到爆汁，吃完忍不住發出「嗯」的驚歎！

潮州特色普寧魚粥炸豆乾

營業時間：16:00-次日03:00

地址：布吉長吉路與長盛路交叉口北50米路2西



深圳布吉長龍深夜美食街，還有其他特色美食小攤👇👇👇

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5. 小米蓮藕湯

「蓮藕湯，要不要加香菜」

早就聽聞小米家的蓮藕湯很火，果不其然，一到下班點陸陸續續的人群擠滿了門口。

原只蓮藕搭配花生和豬雜熬煮，15塊/碗，現點現切，蓮藕粉糯又拉絲，連帶甘甜的湯下肚，味道一絕！

小米蓮藕湯

地址：布吉長盛路12號



6. 胡辣湯燴麵砂鍋土豆粉

「我在這街上，開了7年咯」

這家胡辣湯，在街上開了7年多，是附近河南老鄉的小飯堂。比起胡辣湯和涼拌菜，網友更推薦他家的花椒味小油條和水煎包，5元就能買到手！

胡辣湯燴麵砂鍋土豆粉

地址：布吉長龍社區長盛路10號



7. 臭豆腐

「小妹，要大份還是小份」

美食街上臭豆腐攤不少，唯有這家大叔臭豆腐排隊最長。白色燈牌是街上最亮眼的存在，小份5元，大份10元，剛炸好的臭豆腐酥脆得很，配上大塊酸蘿蔔，酸辣爽口。

臭豆腐

地址：布吉長盛路與長青路路口交界處（近長龍地鐵站C2出口）



8. 湛江現開生蠔

「生蠔，賣1元1個」

吃宵夜當然少不了燒烤，1元1個的烤生蠔，是路人的摯愛。煙霧繚繞中生蠔，上蒜蓉後香氣撲鼻，聞到慾望瞬間氾濫。

湛江現開生蠔

📍地址：布吉長盛路與長青路路口交界處（近長龍地鐵站C2出口）



還有這些

好吃的當然不止這些，麻辣燙、腸粉、雞鎖骨、煎餅果子、糖水，都是美食街上讓人欲罷不能的美食。吃一圈下來，算是體會到了布吉人的快樂！

城市煙火氣最撫人心

晚上10點半，布吉人的夜生活才剛剛開始，小攤的老闆們也迎來了最忙碌的時刻，一時之間燈牌閃爍，燒烤攤煙熏火燎，油炸聲滋滋啦啦、熱辣滾燙。直到我們吃飽喝足離開，街上的光亮也絲毫未減。

這裏是高樓掩映間難得的城市煙火氣，每一家小攤，用簡單的美食，慰藉每一個晚歸的人。

要問我夜晚的美好是什麼，亦不過是來這兒吃碗番薯粥，買份臭豆腐，有時間的話，不妨來逛逛布吉長龍美食街吧~

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】