12星座「格食格」清單　雙子難擋體貼巨蟹　天蠍竟因這原因被食住

天下萬物相生相剋，12星座也不例外，有些星座真是被這些「命中怨種」拿捏得不行，快來看看你容易被誰「食住」吧。



白羊座：被獅子食住

不管白羊的性情是怎樣高冷，都頂不住好兄弟「獅子」的一聲勸。獅子為人仗義，説話做事直爽，活脱脱就是白羊的菜。白羊對獅子真的沒什麼辦法，會由衷聽話，甘願被拿捏。

金牛座：被天秤食住

主要是……天秤真的太美了！金牛本來就特別注重外貌、體型管理，面對同樣美顏的天秤，金牛真的想把天秤當成私人財產珍藏起來。如果天秤和自己撒嬌，金牛也會馬上被拿捏。

雙子座：被巨蟹食住

別看雙子好像冷面冷心，其實對温柔入微的人特別沒有招架力。巨蟹那種體貼入微的感覺很容易把雙子悄悄征服，雙子也沒辦法對暖心的巨蟹置之不理。

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巨蟹座：被天蠍食住

巨蟹窮盡一生，也就是想找一個性格如天蠍的人。因為天蠍恰好能給巨蟹安全感，且天蠍內心細膩，能理解巨蟹的小心思和小情緒。就這麼一個温柔可靠的天蠍，巨蟹怎麼不被拿捏？

獅子座：被雙魚食住

硬漢獅子也希望找到自己的「繞指柔」，而攻破獅子這道防線的，往往是以柔克剛的雙魚座。獅子真的很難抵擋雙魚的欲擒故縱，既能温柔體貼，又恰到好處地留下韻味，怎麼不被拿捏？

處女座：被金牛食住

金牛既能給處女一種安全穩定感，又能理解處女自身的固執小脾氣，就連金牛偶爾的固執，都會成為處女的影子，讓處女產生共鳴。一旦離了金牛，處女真的會非常不習慣。

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天秤座：被水瓶食住

天秤能恰到好處地欣賞水瓶的空靈感，並且對水瓶「避世而隱」的想法有別樣的理解。本身水瓶就能吸引天秤的目光，若是水瓶稍加伎倆，就能把天秤迷住，狠狠拿捏。

天蠍座：被白羊食住

與其説是拿捏，不如説是天蠍離不開白羊的純真。習慣了想問題彎彎繞繞的天蠍，真的很需要有話直説，做事爽快的白羊。白羊就像天蠍生命中的清風，幫天蠍吹走魑魅魍魎，天蠍怎能不被拿捏。

射手座｜人馬座：被雙子食住

射手特別希望別人能理解自己的熱愛和痴迷，而雙子的精靈古怪和好奇心正能滿足射手，射手常視雙子為知己。若遇知己，真是三生有幸。就算是被知己拿捏，射手也無妨。

摩羯座｜山羊座：被處女食住

摩羯看似一個人也能打江山，其實很希望找到性格相投，且穩定踏實的人。處女就特別對摩羯的胃口，不但能當摩羯的助力，還能把摩羯的生活安排妥。摩羯真的超級吃這一套。

水瓶座：被摩羯｜山羊食住

別看水瓶瀟灑肆意，其實水瓶很欣賞處事冷靜，情緒穩定的人。摩羯就常常給人這種安定感，加上摩羯不達目的不露野心的自我沉默，常常讓水瓶感到神秘和好奇。水瓶就這樣心甘情願被拿下。

雙魚座：被射手｜人馬食住

同樣是被木星守護的兩個星座，在性格上自然有相通之處，沒有太多代溝。射手的輕鬆瀟灑，也能感染雙魚，讓胡思亂想的雙魚冷靜下來，並把握住雙魚思考的方向，悄悄拿捏住雙魚的心。

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