醫生拆解3大常見錯誤睡眠姿勢！告別腰痠　教用2件小物增睡眠質素

睡眠佔了人生中的3成時間，睡眠質素的好壞也很大程度上反映當天的精神好壞，因此獲得一個優質的睡眠其實相當重要。每個人的睡眠姿勢都不一樣，但其實不良的睡姿隨時會導致腰痠背痛、盆骨前傾等問題！為此外科醫師江坤俊曾在節目中拆解3大錯誤睡姿，還推薦2件小物即可增加睡眠質素！



YouTube@健康2.0 截圖

外科醫師江坤俊在YouTube節目《江P醫件事》中提到，不少都市人在睡眠時忽視了睡眠時對頸椎及腰椎的承托，導致睡眠過後腰痠骨痛、睡也睡不好，整天沒精打彩。因此他整理了3大容易造成腰背痛的錯誤睡姿，一起看看你有沒有這些壞習慣啦！

第1種錯誤睡姿：趴睡型

趴睡型即俯睡型，如果你有趴著睡覺的習慣可能就要改掉了！江醫生稱採用趴睡型的人，為了方便呼吸，會將頭部轉向一側，意味頸部肌肉、頸椎都會被迫側向一邊，違反正常的角度，腰椎也會往下塌。肩膀屁股肌肉都會呈現緊繃狀態。肺部也會因為受壓迫被呼吸不順，只可淺呼吸，因此趴睡對頸椎、腰椎都是非常不好的。

第2種錯誤睡姿：萬歲型

萬歲型即拓起雙手睡覺的人，醫生指雙手高舉過膊頭，會令腋下的肌肉神經緊繃，假若不抬手無法睡覺的人，可能是手臂神經叢有問題，需向醫生求助確認身體狀況。同時，這個睡姿長期也會造成肩夾擠症候群，造成手臂疼痛問題。

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第3種錯誤睡姿：蝦米型

蝦米型即嬰兒睡姿，醫生指這種睡姿會將全身彎曲，頸椎、腰椎也會是彎的，造成很大負擔。另外，手腳也會呈捲曲的狀態，導致血液循環不佳；胸腹蜷縮則影響肺部擴張。

醫生推薦2種最好最正確的睡姿

第1種正確睡姿：仰睡型

仰睡是最基本最常用的睡姿，頭朝上、雙手放在兩側。但醫生提醒枕頭的功用並非「枕著頭」，而是「枕著頸椎」作支撐用途，需緊記不可懸空頸椎，枕頭要貼著肩膀。另外，枕頭的高度也十分重要，如果枕頭太高，下巴會壓迫到氣管、如果枕頭太低，舌頭往喉嚨滑落會頸椎後彎。因此枕頭和頭的角度，與身體平行的角度，最好為5-10度。

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至於腰椎方面，醫生稱如果腰椎出現空隙，代表著骨盆前傾，這時可以用第1件法寶「毛巾」，摺好毛巾並墊在腰椎與床之間的空位。假若還是感到不舒服，可使用第2件法寶小枕頭放在膝蓋下，改善骨盆前傾的問題，也可以改善睡眠質素。

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第2種正確睡姿：側睡型

側睡可以減輕對背部肌肉的壓力，但是醫生提醒需要留意枕頭高度，不可讓頸椎彎曲或懸空，原則為「枕頭高度要與肩膀寬度大致相同」。另外，側睡期間容易導致骨盆往前傾，解決辦法是在雙腳之間夾一個枕頭，骨盆比較不會往前傾，也不容易扭曲。不過醫生稱當然睡著後不太可能在8小時內維持一樣的睡姿，但至少在入睡前保持一定的睡姿，維持頸椎、腰椎的角度，減少全身痠痛的情況。