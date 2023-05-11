港大招募「瞓覺師」！7日屋企瞓住勁賺$1200！3大申請條件連方法

所謂「萬物皆有價，凡事都可談」，除了你的大便有價之外，原來連你的睡眠都有價有市。繼早前香港中文大學再次招募定期大便捐贈者後，香港大學心理學系睡眠、自我調適及健康研究實驗室現正招募市民參與睡眠及飲食研究，為期7天，參與整個實驗後會獲得港幣$1200作為酬勞。



《大叔的愛》劇照

香港大學心理學系陳偉思博士正在對「失去及恢復部份睡眠如何影響食物動機行為的習慣性控制」進行研究招募研究對象，旨在調查部份睡眠剝奪 (PSD)及 睡眠恢復是否會影響飲食習慣。

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假如你已經按捺不住，想報名擔任研究對象的話，那麼就要看看你是否符合以下三大條件：

1.25-45歲

2.通常每晚在10:00PM 至 8:00AM 之間睡 7-9 小時

3.大約30分鐘完成一系列的問卷調查，並符合篩查問卷中的其他資格標準

(Instagram截圖 @Keung_Show)

如果你符合初步篩選標準，那麼恭喜你，將被邀請參與為期7天的跟進篩選程序，你需要連續7天配戴活動記錄儀和填寫睡眠日記。整個研究會分為兩部分。於第一部份，參加者會在家中接受連續3天的部份睡眠剝奪和連續2天的睡眠恢復，而於第二部分，參加者會在家中進行為期3天的如常睡眠程序。於整個研究過程中，參加者會到訪位於香港大學的實驗室，填寫問卷及進行電腦實驗，除此之外，參加者可以如常進行其他活動。

如果在篩選階段的結果顯示你符合參與研究，那麼將可以進行下一步篩選。參與第二輪篩選後，若篩選結果顯示你符合資格並參與研究，將可獲得高達港幣1200元作為答謝。如你對相關研究項目感興趣，實驗結束後亦會讓參者者有機會參與未來的研究。

據SLASH Lab HKU所述，參加者參與這研究項目不會對他們有任何直接風險或不良後果。SLASH Lab HKU亦確保是次實驗不會比日常生活有機會遇到的風險多。

如有興趣參加是次研究，可在SLASH Lab HKU的FaceBook專頁中找到相應問卷，回答簡單問題及填寫資料，他們會透過電郵通知參加者是否適合參與。