深圳打卡聖地！內地版「TeamLab」星空主題藝術館　門票低至¥29

講到遊深圳，就當然不能不去人流最旺的東門行返轉啦，但其實東門除了超多餐廳美食外，還一個被譽為迷你「TeamLab」的藝術館超值得一遊，那就是深圳的隱藏打卡勝地「獨角獸星空藝術館」，大家只要一踏入館就會被星空將你360度完全包圍，不論你走到哪一個角落都是超強的打卡點，門票更只需$39元!



網上圖片

想要找一個完美的打卡地點影返輯靚相?那麼深圳的「獨角獸星空藝術館」，你便必定不可錯過啦!「獨角獸星空藝術館」有超過20個沉浸式體驗場景，並利用了現代互動感應技術，透過光和鏡影於空間互相交錯，讓大家尤如置身星空當中。當大家一踏進館內便能看到一個個不同的星球盡顯於你眼前，每當你進入一間新的房間都會看到各式各樣的主題，整個旅程就尤如奇妙的歷險記。

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除了星空主題必定打卡外，館內還有個超標誌性的波波池供大家遊玩打卡，整個波波池以藍色白色粉色佈置，並以藍色為主調，讓人有種置身海洋，充滿泡泡的感覺，而旁邊的佈滿黃色鴨鴨和尖叫雞的場景亦超值得大家打打卡，兩個場景都一定讓你瞬間童趣感即刻湧現。

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「獨角獸星空藝術館」的門票收費有分為四個類別分別為:成人$39元、雙人票$52.1元、學生$29.9元及兒童$29元。藝術館的地理位置亦相當方便，座落於深圳超人氣旅遊地區東門老街太陽廣場內，距離羅湖口岸都只是地鐵4分鐘的車程，即使大家是即日往返深圳香港都無問題，喜愛拍照的你就一定不可錯過啦!

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深圳獨角獸星空藝術館

地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門太陽廣場太陽百貨6樓

交通：深圳地鐵1號線和3號線老街站A、E出口

營業時間：星期一-星期五 10:00 - 22:00

星期六-星期日 10:00 - 22:30