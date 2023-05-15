內地女貪平住重慶大廈慘被撬門　嚇到半夜逃跑!警方到場咁解決...

疫情封關超過三年，所以近月通關後不少旅客都來港旅遊，當中也有不少內地旅客會選擇入住重慶大廈內的小賓館，貪其價錢便宜而且交通方便。不過近日就有內地網民在社交平台分享自己在重慶大廈住一晚後的「可怕」經歷，更稱自己差點「沒命回大陸」。



(小紅書截圖 @小小7）

今日內地網民小小7在小紅書發文，以「活著從重慶大廈出來了!!」為題，指自己不了解香港，因為覺得重慶大廈位置好之餘，價錢亦便宜，因此就在重慶大廈訂了房。同行朋友因為對重慶大廈有一定認識，知道樓主於重慶大廈訂房後馬上阻止。但因為老闆說訂了就不能退房，因此樓主和同行朋友就打算將就過一晚夜，第二天再轉另一間酒店，沒想到當晚就發生了驚心動魄的事件。

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樓主透露，在入住當晚11時15分，她們的房門被不知名人士扭動，朋友已馬上堵住門。惟門外的人發現開不了門就開始竊竊私語，期間更用鑰匙撬門鎖持續20分鐘。在這段時間中，樓主稱她們因手機沒有訊號無法報警求助，只能用當時訂房的APP聯絡客服，希望客服幫忙聯繫酒店老闆。客服稱已經向老闆查明，那些人是隔壁房間的房客，只是不小心走錯房間。然而客服回答她的期間，門外仍然一直被人嘗試撬開門，因此讓樓主相當害怕，意味著客服和「酒店老闆」其中一個在說謊。

(小紅書截圖 @小小7）

大概25分鐘後，有警察到場並將樓主一行人帶到警署，在警署中樓主的腦海有著很多不同的設想：「如果我們當時出聲了，這兩個外國人知道是女生直接破門而入」，「如果老皮和這些外國人是一伙的，我們被賣」等，指「那我真的有命回大陸嗎?」

帖文一出隨即引來大量網民留言，有網民均指重慶大廈是連香港人都不敢去住的地方，勸樓主不要貪小便宜，樓主更留言回覆指「後來警察來了，連他們也這麼說」。亦有網民指自己曾經住過附近的美麗都大廈，同樣龍蛇混雜，讓他感覺很不安全。不過其實根據資料顯示，重慶大廈裡有著超過400部閉路電視，覆蓋率逾七成，亦有保安24小時監察，其實也不需要過度擔憂。

（YouTube截圖）

事件中的樓主指自己一行人手機沒有訊號，只有酒店提供的Wi-Fi，因此無法直接報警求助。其實假如大家發生任何意外需要報警，卻發現手機沒有訊號，可以嘗試致電「112」國際求救電話。據資料顯示，即使手機沒有電話卡或沒有訊號，仍可免費直撥「112」發出求救訊號，只要你的位置有任何一個本地流動電話網絡覆蓋，致電 112，便可接駁至 999 緊急服務中心。