女子驚揭24歲男友仍幫母親洗澡擦背後續更狂！事主:這是正常關係?

家人的關係無論密切或疏離，都有各自的一套相處方式，不過從旁人的眼中看起來，就未必每個「習慣」都可以被理解。一位女子在社交媒體發帖，指發現了24歲男友仍會在母親洗澡時為她擦背，直言無法接受這個行為。於是向廣大網民發問是否自己過於敏感，其實男友的行為無傷大雅？帖子引起了網民熱討！



《花束般的戀愛》劇照

網民在社交媒體貼出多張對話圖片，指男友今年24歲、男友母親40歲，她描述自己某次在與男友視像通話時，突然聽到男友母親呼喊男友的名字，於是對方就先將電話掛斷。在一段時間男友回來後，才驚覺他突然消失是因為母親要求他幫忙在洗澡時擦背，所以馬上掛斷電話前去幫忙。事主得知男友有替母親擦背行為後，當下就感到「有點接受不了」，誰料在追問過後，發現不可接受的事情變得更多了⋯！

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由於擦背事出突然又令她難以接受，事主繼續追問男友為母親擦背的詳情，包括對方有沒有穿衣服、如何擦背、為何要幫對方擦背等。男友理直氣壯地回覆「沒啊，洗澡穿什麼衣服」、「她背對著我，衛生間有個小凳子，她坐在凳子上背對著我，我站在後面擦」。

《天之驕女》劇照

事主在這番說辭後更是不解，對男友直言「不是我小器吃你媽媽的醋，我覺得這樣真的不合適。即使是你媽媽也不該這樣，男大避母，女大避父，這個道理我以為人人都懂。你們家買不起一個擦背用的工具嗎？裸著身體讓你去擦，看不到正面私密部位，後面難道就不算嗎？坐在凳子上，那至少一大半屁股都看到了，假如你側著眼睛完全能看見胸部、大腿」，更重申認為他們兩母子的關係太太太「親密」了，不是正常母子之間該有的事，不同性別之間也應該保持距離。

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《幕後玩家》劇照

不過男友在聽完事主的立場後，再度挺身反擊，稱「她是我媽，你想什麼呢？很私密的事肯定要迴避，單單擦個澡沒什麼啊，我爸今天不在家，在家就不用我擦了。我不明白你為什麼會生氣，在我眼裡母親是神聖不可污衊的對象，我們的關係遠比你心裡的純潔真摯。小時候我喝過我媽的奶、光著身子和她一起洗澡，為什麼長大就要嫌棄了呢？一看你就是小黃文（類似色情小說）看多了」。也提到了一句「我在家夠不著（碰不到後背）的時候，也會喊他們幫我擦。我爸在就喊我爸，我爸不在就喊我媽」。也用家人生病了應該互相照顧，甚至為其「把屎把尿」作例子，企圖說服樓主。

《大叔的愛》劇照

然而當樓主再問男友「我洗澡的時候讓我爸幫我擦背，你覺得合適嗎？」對方沒有正面回答，只回應「請你別拿島國思想來衡量我。are you OK？」。氣不過的樓主便發帖問廣大網民的意見，詢問無法接受「母子擦背」和「全家成年人互相擦背」一事，是否自己的問題，抑或是大多數人都無法接受。

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不少網民留言表示與樓主一樣無法接受，表示「建議跑，基本三觀不合啊」、「三觀不合的在一起很難受」、「而且男方沒有避嫌意識，覺得媽媽不一樣」、「這母子關係我確實覺得無語」、「同樣接受不了。我沒有出生在這個家庭無法推測他們怎麼想的。既然他覺得正常，可能他周圍很多人都這樣做？」、「這個背不擦會怎麼樣嗎？」、「不跑等著和他一起幫他媽擦背嗎？」。但也有少數網民認為她男友的家庭只是「分寸感」不強，未必是有特別的「怪癖」，不過建議樓主想清楚這一段關係，因為男友的立場似乎十分堅定，「你以為你能改變他這麼多年的習慣嗎？不可能！你能做的就是趕緊跑」。