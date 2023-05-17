移英港人英國抬價放租專呃香港人？貴市價20%！網民怒批:不勞而獲

不少港人移民英國生活，有些中產階級會直接在英國當地置業，無論放租、自住也可，解決住屋問題之外，也可以獲得額外收入來源。近日有網民在Faceboook的港人移英生活群組中貼出租盤，出租自己一間位於伯明翰雪利區（Birmingham Shirley）的3房獨立屋，但租金卻被網民狠批昂貴，甚至有網民連帶反映不少移英港人業主都有「抬價放租」的行為， 直指他們「食相難睇專呃自己人」！



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前日（15日）有網民在Facebook群組「香港人移民英國，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」群組內發帖，放租一間自己位於伯明翰雪利區的獨立屋，寫道房子「3房2廁所、交通方便，10 分鐘步行到Sainsbury, 15 分鐘到大型購物區（Sears Retail Park）、Solihull 校網、Non furnish（不提供傢俱）、Pets Friendly（寵物友善）、Non Smoking（不可吸煙）」，租金方面為£1,520/月（約14,916港元）。帖主也貼出了數張單位內的照片讓網民們參考，圖中可見裝潢風格簡單整潔、部份地磚、地氈都有可見的使用痕跡。

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帖子貼出後即瞬間引起了網民熱議，留言區一面倒地批評單位租金太昂貴，也直指雖然有寫明不提供傢俱，但是廚房卻沒有煮食爐、焗爐、抽油煙機、雪櫃等電器，而一般英國租盤都有提供以上電器，質疑樓主是為了「賺到盡」而減省基本生活設備。同時有移民英國的網民反映，不少港人業主在當地放租的價格高於本地市場5-20%，稱「大把同一個盤，香港人價比rightmove貴一百至百五鎊」。有網民貼出與樓主有差不多地段的租盤，價格為£1,298/月（約12,800港元），比樓主單位便宜222鎊，裝潢卻更企理。也質疑樓主提到的「Solihull 校網」在鄰區，根本無法報讀，何來稱得上賣點。

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網民狠批該些港人的行為惡劣，表示「講真，英國本地人放租，真係冇咁貴，反而見好多香港人業主，啲盤比英國本地人高好多。所以就算自己係香港人，都忍唔住要講香港人真係最叻就係想方設法去不勞而獲，攪亂晒當地人生活」、「依個租真係我見過最貴了，我睇人地放租都係£900幾都算貴了」、「香港人坤香港人系列」、「唔熟唔食，食相好難睇」、「見到都心寒，幫自己人喎」。

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帖子因為遭受太多網民批評，後來樓主將租盤放租資訊改成「對不起。引起了大家咁大迴響。我只是在此出價放租。有甚麼誤會或誤導，在此致歉」。

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