TVB新劇《一舞傾城》被網民列7大原因狂插！嘲老套低俗：差過金雞

TVB新劇《一舞傾城》本星期一（15日）正式開播，由陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔主演，陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、莊鍶敏、傅嘉莉、莊思明、趙碩之、關楚耀及高鈞賢聯合演出，王晶做監製。劇集在開播前被形容為港版《華燈初上》討論度十足，但播出後評價卻不似預期！



《一舞傾城》劇照

TVB新劇《一舞傾城》故事設定在80-90年代香港日式夜總會，播出的畫面確實香艷，強姦、床戲樣樣齊，不過網民僅看完第一、二集，卻發現劇集許多地方都不太對路，更是列出7大原因狂插！

第1出戲位：80年代有智能家居?

網民收看第一集期間，發現萬國城夜總會第38組沙律姐（陳法蓉 飾演）的家中，竟然有「智能可視門鈴」、「智能冷氣控制面板」，令看者不禁反問「陳法蓉住的這家房子真的是80年代？還有這個廚房（現代）電器，也真是太出戲了吧」。

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第2出戲位：做大姐卻營造小女子形象好尷尬

網民形容沙律姐（陳法蓉 飾演）在劇中的表情真的很尷尬，稱她「從頭到尾都是一副故作堅強大姐大但實質小女人的感覺。她是大嫂，她需要靠男性來解決困難。這都什麼年代了，還拍這樣的戲，就這點，和華燈初上差的可不止一星半點」。

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《一舞傾城》劇照

第3出戲位：做舞女一定都是被迫的？

《一舞傾城》劇情被批評老套，比如「所有的舞女都是被迫做舞女的」，網民反問「王晶大大，請問這和我們看過的【真.80年代】舞女影視作品有什麼區別嗎？」，直言新劇還不如2017年的《賭城群英會》。除此之外，也批評莊鍶敏叫李嘉去「作弄」蔡潔的一幕十分尷尬，笑指「李嘉，你還是把衣服穿回來吧。莊姐姐劇裡這種情商（EQ）別說做媽咪了，估計在樓下遊蕩也輪不到她好吧...」。

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第4出戲位：連唯一睇得的蔡潔都「唔似蔡潔」

有網民指港版《華燈》的演員年齡都偏大，本來就已經不是花樣年樣的舞女已經好出戲，而當中「比較睇得」的蔡潔卻是化妝出晒事，表示「蔡潔化的舞女妝真是一點都不像蔡潔，面目模糊到不知道是哪位…」。

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《一舞傾城》劇照

第5出戲位：視角低俗過時

網民表示期待看到的情節是「復古」而非「復刻」，批評劇集是用「男性歪歪的視角來拍一部女性的群像作品，真的有夠過時的」，參考《華燈初上》的劇集，一點也不讓人感覺低俗。網民無奈地大嘆「老王（王晶），您真的被這個時代拋棄了嗎？」

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第6出戲位：阿媽贊成女兒做舞小姐

由陳星妤扮演的江潔兒在戲中因家境貧困，其禽獸後父更家暴母親兼欲性侵她，故決定做舞女養家。劇情荒謬之處是母親突然自爆年輕曾做舞小姐，更叮囑女兒要做全夜總會最紅的舞小姐，並替她簽合約，「思想前衞」到令網民O嘴。

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第7出戲位：豪客送50萬名錶竟拒絶

戲中的陳星妤處女下海做舞小姐，闊少MARCO(關楚耀飾演)第一晚即看上，為討好她更送上50萬名錶作見面禮。明明為賺錢改善生計而當舞女，陳星妤卻跟闊少遊車河後拒絶收下名錶，完全不合邏輯。

《一舞傾城》劇照

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