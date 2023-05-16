葵涌爛地停車場疑有蠱惑陰濕收費！車主中招硬食2倍錢：擺明陰人

車主們都一定有個共同的煩惱，就是香港地泊車好難找到車位，可以消費換免費泊車時數的熱門商場不時都爆滿，但如果不打算消費，只是打算泊一陣間就離開，錶位又無份、泊街又怕抄牌，這時如果附近有便宜的爛地停車場，相信不少車主都會照泊。不過最近一位車主在葵涌某爛地停車場泊車的時候，卻遇到停車場有隱藏的「陰濕」收費，不少網民都稱曾經中招！



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事主在Facebook群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」發帖，指日前自己經過葵涌貨櫃碼頭路的某爛地停車場，起初看到場外圍欄掛著$18、夜泊$60、日泊$100的標額，因正好要在附近處理事情，看到便格相宜於是便駛進去泊車。

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Facebook群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」圖片

在半小時後事主返回現場拎車，在出閘拍卡時卻被扣數$36元，於是他返回停車場問管理員呀姐，對方卻稱「最低消費兩小時」。事主直言「作為一個露天場已經唔係平過商場，出面淨係寫價錢」，亦未有任何字眼提醒停車費的「單位」或「最低消費」。雖然他有無辜的感覺，但是因為「心知停車場一向魔鬼在細節，所以都費事同佢拗，露天場永不錄用，$18當買教訓」，再發帖提醒其他車主們小心中伏。

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網民看帖後紛紛認為該停車場的收費寫得不清晰，表示「講真寫得清楚無問題，而家真係陰人」、「廣告布細字都無隻...」、「有，我都中過伏，搵唔到邊度有寫兩小時起」、「衰極通常都係門口banner有行細字寫住最低消費，搏你睇唔到，呢度直頭唔寫，姐係明屈」、「乜都冇寫，話5小時起都得，任佢吹」、「我係消委會報過一次，冇用」。而網民提到以上的「隱藏最低消費2小時」並非最陰濕，而是「呢間嘢最陰濕係要同佢講日泊佢先會計你日泊，如果冇講，佢段鐘計」，即是泊6小時以上就會超過橫額上的「$100最高日泊收費」，如果去旅行泊足一星期，隨時面臨非常可觀的帳單！

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《Beef》劇照

不過也有網民反駁現時很多爛地停車場都是採用「最低消費2小時」的模式，甚至嘲諷樓主「喺車場門口問定收幾錢，先再渣架車入去，這是常識吧？」、「講真唔係想串你，但係因為36蚊車場錢就要生要死，你都係搭巴士會適合d」、「（入去問清楚）好過係到同大家講收多$18 ，又要俾啊姐串」。不過網民就再反駁，表示現在問題在於停車場沒有「明碼實價」地標示收費，不應「Blame the victim（責怪受害者）」。

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