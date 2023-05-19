女子機場免稅店買LV袋慘被騙1.7萬　官方店呃人?一蠱惑招竟超常見

去旅行的時候當然要順便逛逛機場免稅店，購買名牌、香水、護膚品更是便宜超抵買！近日一名女子在法國機場免稅店購買了一個名牌Louis Vutton(LV)的Cannes（發財桶），但是當去到摩洛哥後，開盒卻發現手袋不翼而飛，但她堅稱手袋一直在視線範圍，不可能被人偷走，因此懷疑真正「兇手」正是機場免稅店，事件引起網民熱議！



《愛回家》劇照

內地女子在社交媒體上貼出兩張圖片，表示前日（16日）自己從法國轉機，目的地為摩洛哥。當自己在看守行李時，其丈夫在另一區逛LV時發現店內有Cannes（發財桶），於是事主叫丈夫先把手袋買下，還特意讓他檢查肩帶和小鎖。據圖片收據的金額顯示金額為2,030歐元（約17,226港元）。丈夫在不久後就拿著盒子回來了，雖事主稱「看到他拎了個盒子感覺有點小」，但是自己拿了一次後又感覺「不是那麼輕」，所以未有打開查看，後來自己也去了護膚品，換丈夫看行李，全程視線未有離開。

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LV官方圖

小紅書圖片

事主表示在到達摩洛哥後，由於周車勞頓十分累人未有開盒查看，直到昨天（17日）睡醒來，一時心血來潮想開盒看看，卻在開盒後一吃一驚，發現盒內根本什麼也沒有。事主形容當下自己是「我人麻了，從頭到腳一點都不誇張」，並開始回想是從哪一個環節開始出問題，不斷思考「是店員沒有把包裝進去，還是路上有人偷了，但是盒子和袋子一直都在我們視線裡，就算拿出來也會有聲音吧？」也只好從摩洛哥不斷聯繫法國機場的免稅店，惟電話一直無法接通。事件令女事主極度懷疑是免稅店員工「故意」包空盒給客人蒙混過關，即使客人事後發現也已經離開了機場，難以追逃損失。直言「在巴黎機場買LV買到了空盒子！」「真的是很糟心」「真正的大無語事件！」「我這白白賠了一萬多塊錢，必須要給個說法」，也向網民求教應如何處理事件。

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很多網民留言分享幾乎一模一樣的遭遇，表示「故意的，我之前在歐洲買LV要的普通款也和我確認了，最後讓我付了限量款的錢，拿了限量款的包，回酒店才發現他們這種行為，我敢肯定，櫃姐沒有當著你老公的面把包放進去。而是從櫃檯裡面直接把盒子裝在袋子裡給了你老公，這就是法國LV櫃員能幹出的事！」、「你被坑了，我朋友也遇到過類似情況，根本追不回來」、「我本人在法國巴黎Dior遇到同樣的事情，告訴華裔店員趕飛機，到歐洲另一國發現盒子是空的絲帶綁的好好的，且可確認放在箱子底與另一奢牌盒子放一起，另一個完好。回法國聯繫店員調取監控，結果那個華裔櫃姐打包在監控盲區，其實根本就是慣犯了，直接給空盒子，太狠了」。

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然而除了提到法國機場有以上情況之外，有網民也提到曾在美國、英國、日本、韓國、香港、新加坡等都遇到過類似的情況，不論是購買護膚品、名牌、貴價藥材如高麗蔘，同樣也有「不足量」、「給空盒」、甚至「用假袋換真袋」等的騙案手法。提醒大家在購物後，必須再次檢查貨品，以免有任何損失。