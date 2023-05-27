疑似港女移英在即老公臨門縮沙！欲離婚帶第三者去　網民狠嘲兒戲

近年許多港人移民外國展開新生活，對於擁有BNO的港人，英國算是門檻不高的國家，因此不少港人選擇與另一半或家人申請BNO Visa一同移英。最近一名港人在FB上發帖，稱自己正計劃與另一半移英，BNO Visa也已經被當局Approved，誰料另一半卻臨門打算縮沙，令他萌生離婚、再帶第三者移英的想法，令網民不禁大嘆：「好兒戲」！



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港人在Facebook群組「香港人移民英國，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」發帖，表示有一件困擾了自己很久的事，透露與另一半已結婚一段時間，正計劃將來移民英國生活，也已經順利申請了所有要準備的文件，並得到了當地的批准，隨時都可以出發。

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不過他的另一半某天卻突然問他「如果我臨門都係唔去咁點」，他坦言在婚後與對方也經常爭吵不休，經常嘈嘈鬧鬧，自己也「確實唔夠愛佢，小事都鬧令我都好心灰」、「根本同佢睇唔到將來，大家當初係單純唔想放棄大家」。因此面對對方突如其來的留港自白，他只好說了一句「你鍾意，我已經好攰了」。

《愛回家》劇照

但由於移居一直都是他的夢想，即使另一半不去，自己也想堅持離港。更萌生了「不如一了百了，係咪不如離婚算，同一個願意一齊去嘅人去？」剛好最近身邊也有出現另一個對象，他透露「我同佢冇任何關係，大家一見面係埋一齊就好開心，睇得出佢都會想同我移民」，遂發帖問網民關於這個情況下移民的建議及詢問「如果真係離婚再同另一個人去，係咪要兩方都withdraw （取消簽證）之後同佢（第三者）拎到婚紙後再apply過，定冇BNO個個 withdraw就得」。

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雖然樓主未透露自己是男是女，但網民普遍從段落中猜測樓主為女生。網民看畢帖子後認為樓主根本「醉翁之意不在”走”」，而是「而家出現多咗一個人￼，大家一見面喺埋一齊就好開心」，根本就是想「合理化」自己尋找第三者的行為，甚至已經想帶同對方一同移英，表示「感情問題，一律建議分手。其實睇你打嘅嘢，你已經揀咗」、「離婚啦！咪害人」。

《雙生陌生人》劇照

網民直指「這是感情問題，唔係移民問題」，更狠批他「Visa approved 就無得withdraw。唔係好似你咁，把婚姻和visa都睇得咁兒戲」，建議他先一個人出發，落地後再決定條路如何走下去，而「所謂的另一個人」，如果他願意先等事主搞離婚手續，事後可以再幫他申請Visa。但事主就回覆因為第三者沒有BNO，所以不能自己申請當地Visa，只可依靠事主的BNO Visa依親申請。網民於是便笑稱「唔怪得想跟你去啦」、「會否係騙婚？」，最後網民更苦口婆心地勸他先處理好與另一半的關係，先搞清楚自己的人生走向，而非「思考下一個」，否則如此兒戲地規劃人生和移民，最後「包你後悔」。

原帖連結：Facebook群組「香港人移民英國，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」

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