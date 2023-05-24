港女帶1歲BB食鮮芋仙被收$25最低消費惹議！店方8字急澄清致歉

不少餐廳都設有最低消費、用餐時間，以確保翻桌率充足，維持店方的最低利潤。昨日（23日）有網民發帖，指在鮮芋仙元朗分店用餐時，同行的一位1歲BB也被收取$25元的最低消費，連BB都要收錢令她直感失望，事件在網上引發熱烈討論！《香港01》已就事件向鮮芋仙官方查詢。



示意圖（圖自FB@鮮芋仙）

最低消費是指一間餐廳規定的最低消費限額，比如一個包廂、一張檯、一杯飲品等，而最常見的就是以人頭計算。雖然規定看似不合理，但其實是餐廳計算最低毛利率的方法，畢竟打開門做生意，樣樣都是錢，因此不少餐廳都設有最低消費，至少保本！

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昨日（23日）一位網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指日前一行四人（3位成人1位1歲BB），前往了鮮芋仙元朗分店食甜品。她們點了一客布丁麻糬牛奶冰（$62元），再加上芋頭抹茶布丁（$16元），合共$78元。但在結帳時卻發現收據上多出了$22元的「最低消費抵銷」，總計$100元正。

FB@「香港茶餐廳及美食關注組」

港女指當時向店員兩度查詢「點解有$22抵銷」，對方則回應「每位最低消費$25，BB仔都計」，即以4人（3大1小）計算，合共最低消費為$100元正。但因為港女當時問了店員兩次，對方都堅持收取BB最低消費，在無辦法之下只好付款離開。事後由於這種計法令她感到極其不解，便在Facebook上發帖無奈向網民大吐苦水，直言「鮮芋仙令我太失望」、「佢淨係俾張紙我 QR Code落單，嘢食就自己拎，埋單岀收銀埋」，用餐期間店員亦未有提及最低消費一事，因此感到氣憤。

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有網民看帖後同樣認為店方收取1歲BB最低消費不合理，表示「入座前唔講？老屈」、「BB都計，唔係呀。咁仆X，我就坐四粒鐘。睇吓點」、「唔好再幫襯啦⋯⋯咁衰」、「你好彩bb 冇肚餓要食奶唔係佢實收埋你開瓶費！」。不過留言區之中，也有不少網民反斥事主一行3人只點了$78的甜品太少，稱「3人食一碗，你都好意思，好多都係至少一人叫一樣」、「佢唔公審你算好，你仲公審人」、「個細路霸住個位，人地唔洗做生意？」、「如果有bb車又霸咗一個座位，計你4個人頭費又好正常喎」。

《BB來了》劇照

《香港01》已就事件向鮮芋仙查詢，官方指事件為新手員工搞錯了店舖的最低消費原則，只是「員工出錯誤會一場」。並解釋店舖最低消費為$25/人，雖然未有標明最低消費適用的客人年齡，但內部指引中列明12歲以下小童無須收取最低消費，如果同時帶同2位12歲以下的小孩用餐，則會酌收1位最低消費費用$25元。而是次事件中的1歲BB，屬於不須收費的群體，因此向受影響的事主鄭重道歉。店舖指現正試圖聯絡事主作出退款補償，同時承諾將加強店舖員工培訓，避免同類事件再度發生。

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