移英林子博偷拍鄰居瞓草地比堅尼曬太陽！懶幽默被網民鬧爆好賤格

很多港人在移民後都表示有適應的問題，始終文化教育不一，也有些無法適應的港人最終選擇回流香港。前無綫娛樂台主播林子博2021年一家三口移民英國，日前他在IG分享兩張鄰居穿著比堅尼躺在草地曬太陽的照片，再附上「幽默」的描述和Hashtag，豈料被網民聲討他偷窺甚至偷拍鄰居的行為低級，最終更被鬧爆刪帖！



YT@子博在英國

前無綫娛樂台主播林子博2020年喪妻後獨力照顧一子一女，在2021年一家三口移民英國，不時在社交媒體上分享移英生活，比如租到甩皮甩骨的公寓單位、工作低潮、子女找學校的難處、搬入兩層獨立洋房的開箱影片等，有齊甜酸苦辣的心路歷，也為不少欲移民英國的港人提供了許多生活資訊。

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（IG@lam_chi_pok）

日前林子博在IG上載了2張鄰居穿著三點式泳衣，在馬路邊草地曬太陽的偷拍照。可見相中一名身材姣好的外籍女子穿著瑩光綠色比堅尼，在家門前的草地鋪毛巾躺著享受日光浴，非常悠閒寫意，這一幕在香港實屬難以看到。林子博也在帖子中寫道「我最憎啲人搽太陽油唔搽背脊！呢啲鄰居真係好討厭，成日喺門前馬路邊曬太陽……都唔叫埋我！」再加上兩個Hashtag「#鄰居應該守望相助㗎」、「#遠親不如近鄰」。

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（IG@lam_chi_pok）

不過帖子發布後就惹來網民噓聲不斷，直指他的偷窺偷拍行為惡劣，甚至批評他作為兩孩之父，應該以身作則拒絕任何不當行為。除此之外，網民也針對他的帖子內容，認為他「懶幽默」，卻只顯得十分低級，尤其一句「遠親不如近鄰」，更有令人想入非非、別有用心的意圖。不過也有人認為林子博只是分享當地的日常生活，開個玩笑地反映出當地輕鬆寫意的生活，而非刻意偷拍偷窺等惡意行為。在引起網民爭議後，林也隨即刪除帖子平息眾怒，現時已無法再查看帖子。

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