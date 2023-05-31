女子遊泰國網紅獅子Cafe被咬！疑店員一行為惹禍＋事後僅道歉了事

前往泰國度假，除了可以感受陽光海灘的熱帶風情外，近年也開設了不少特色咖啡店，有些更以動物作招徠，不過這些看似安全的Cafe，其實隱藏著危機！近日一位女子前往了泰國的獅子Cafe，但期間疑因飼養員一個行為逗弄幼獅，導致事主被咬至大腿瘀傷出血！



IG@sedthidubaicafe

發帖的內地女子稱由於自己最愛的動物是獅子，當知道泰國有「獅子Cafe」時，便特意前往朝聖。涉事咖啡店名為「Sedthi Dubai Café」，裝修擺設充滿異國風情，加上場內有獅子、罕見品種的貓貓，更可以親身撫摸互動，因而迅速成為了紅遍社交媒體的「打卡網紅店」。

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事主表示自己當時正身處獅子Cafe時， 觀察到小獅子一直處於有點疲憊的狀態，就算「吃飽了也要繼續被餵奶拍照」，所以在過程中，於心不忍的事主便跟飼養員說「沒關係讓牠休息休息」。不過接下來她又再發現，咖啡店為了遊客的拍照效果「反覆地喚醒和挑逗獅子」，結果小獅子開始變得煩躁。最終在事主打算離開時，小獅子撲上她的小腿咬了一口，更出現滲血的情況。

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飼養員在事主被咬後趕緊把小獅子推開，為其塗上碘酒消毒，並「簡單Sorry兩句」就沒有其他處理了。事主在回國後看醫生和回報「被獅子咬」的情況，好在醫生判斷不是大修，傷口沒有表面破皮，只有皮下瘀血，不需注射狂犬病疫苗。事主就提醒大家如果前往類似的Cafe時，要隨時保持戒心，不應抱著「把牠當作一隻大貓的這種想法」。

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網民看到事發的影片後，一致怒批店家利用動物賺錢的生意手法，留言表示「小獅子挺無辜，被當做賺錢工具，然後心情不好咬了你」、「貓科小時候就是要多睡覺的，這個飼養員真的是違反生物規律，頻繁叫醒小獅子」、「看起來只是在跟你玩，但殺傷力太大了」、「最可惡的還是人」，更強調咖啡店的環境根本不利於野生動物的生長和生活，不鼓勵這種風氣。