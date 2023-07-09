三分之二人夢境常重覆　台醫生解釋3大原因　「這樣做」就可擺脫

有部分的人有易做夢體質，但凡熟睡之後都會夢上一場，或甚至重複、接續之前曾經夢過的場景。台灣黃軒醫師就在臉書上分享究竟為什麼「你會反覆做同樣的夢」？才知道有三分之二的人，都曾經有這樣的經驗，而這其實都是心理狀態的延伸。



重症醫療醫師黃軒，早前在臉書上分享了做夢的深奧，提到將近有三分之二的人，曾經有反覆作夢的經驗，所以有了「好夢不斷、惡夢連連」的情況，好比說被人追、夢到同樣的人、忘記去上班上課、來不及做某件事情，都可能會在夢境中重覆上演。

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但到底為什麼會這樣反覆作夢，黃軒醫師也分析幾個狀況：

內心有未解決的問題

科學家認為：反覆出現的夢，可能反映出了，你生活中或內心中，有未解決的衝突或困難，而反映在同樣的夢中。這些，都是平常內心深處「未解決的衝突」引發的負面情緒！

易焦慮或憂鬱情緒低落有關

研究人員發現，那些情緒不穩的人，生活一旦反覆出現同樣使其易焦慮或憂鬱情緒低落事件，就會出現同樣的夢。研究人員認為：夢境，其實部分也是在釋放白天生活的挫折感有關！

創傷症候群的隱喻（metaphoric effect)

個人親身經歷過或只是聽過某個大災難或大意外，例如海嘯或大地震發生之後，有些人就會開始常常夢見同樣的夢境：自己逃難、絕望或恐慌，其實這隱喩一些潛在的創傷症候群，只是平常壓抑或假裝沒有什麼事而已。

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此外，黃軒也提到，並非所有反覆做的夢都是不好的，有些夢境是開心的，或甚至是春夢，其實只要有壓力存在、或是突然出現的煩惱，都很有可能導致，「好好面對生活中的大小事，生活多開心看開，也許就能讓惡夢連連消失」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何老是反覆作夢？竟有3分之2的人「受困夢中」 醫師解答3種可能：凡事要看開】