【清醒夢】5招學會控製夢境！　電影《潛行凶間》並非不可能？

你曾聽過甚麼是「清醒夢」（Lucid Dream）嗎？它就像電影《潛行凶間》中所呈現的模樣，你能在夢中能透過自我意念去改變夢的樣貌，甚至施展在現實中無法擁有的超能力，例如飛行、穿牆、舉重等。或許有些人會覺得很詭異，但不是每人都能作清醒夢，體驗過的人會說那感覺超酷的！

「清醒夢」（Lucid Dream）是由荷蘭某位醫生在1913年所提出，清醒夢是指人睡覺時，在作夢的過程中，仍然可以在夢中擁有自我的意識，而且知道自己當下正處於夢中，甚至可以靠自己透過意識來控制夢裏的情景內容，或者開啟自己潛藏的秘密能力。

清醒夢的概念最主要分為兩部分，知道自己在做夢中，稱作「知夢」；如果可以控制自己的夢境，稱作「控夢」。簡言之，當知道自己在做夢時，自己進而控制夢境就是作清醒夢。

「清醒夢」就像電影《潛行凶間》中所呈現的模樣。（劇照）

關於清醒夢有些人天生就有，也有人說它甚至可以花點時間訓練出來的。如果你想試試看作個清醒夢，感受一下當個蝙蝠俠飛來飛去或像蜘蛛俠一樣吐絲、飛簷走壁，可以依循以下步驟訓練自己！

一、充足的睡眠時間

其實每人晚上平均都會作4至5個夢，一般來說，入睡後所作的第一個夢時間是最短，大約只維持5到10分鐘，通常都不會記得起來。這之後，我們所作的夢持續時間會愈來愈長，而較長時間的夢，越能讓睡眠者能持有足夠的時間來「辨識」清醒夢的狀態，因此往往清醒夢都會發生在快要醒來的那一次夢境中發生。

二、記錄每日的夢境

準備一本夢境日記，並每天醒來後就立刻記錄下每個夢境，要記下的不只是夢裏的事件，還要寫下你作夢時的情緒及想法。當你記錄越多以後，會慢慢地發現某些事物或是某些人竟然時常出現在你的夢裏，你會漸漸地發現所有夢境的共通點，以及它與現實生活中所見所聞之間的差異又是甚麼。然而，時間久了，這個方式能讓你更容易在作夢時意識到自己在作夢，藉此增加誘發清醒夢的機率。

作清醒夢感受一下當蜘蛛俠飛簷走壁也不錯。（劇照）

三、自我心理暗示

每晚躺在床上，對自己說默念「我會意識到我在作夢」。利用「清醒夢記憶誘發法」（Mnemonic Induction of Lucid Dreaming）來激活自我的潛意識，這方式會讓人們在腦中記憶下「習慣」，當養成習慣後，這習慣也會帶到夢裏去，讓你在作夢時能保持自覺的意識，進而做出一些事情來確認自己是否在做夢。

四、記憶性誘導的「翻瞓」法

你可以嘗試設定鬧鐘在入睡的5小時以後叫醒你，當自己被鬧鐘吵醒後，第一時間是回憶剛剛所作過的夢，然後你必須再睡並想像剛作的這個夢裏的情形，反複在腦中想像直到入睡。因為研究顯示，當人們在「翻瞓」的時候，清醒夢的發生機率遠高於其他的時間。

五、冥想法誘導

學者近來提倡「冥想」淨化身心靈，它可以將思緒清空，幫助消除壓力緊張，而且它也能使我們保有良好的睡眠品質，所以當我們的腦中通過清空思緒，那麼就容易進入清醒夢的自然狀態。

學者近來提倡「冥想」淨化身心靈。（資料圖片／Getty Images）

傳聞西藏有種修行名為「夢瑜珈」，它的形式和清醒夢有些相似，但是其概念主要並不是在「操控夢境」，而是在於透過清醒夢中的「自我覺察」，進而讓我們在回到現實後，能夠認知到如佛說的萬物皆空，明白人生即是一場夢境。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】