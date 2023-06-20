港女跌八達通被執到　賊仔狂嘟日食5餐　網民驚揭一細節：佢好醒

外岀使用個人物品時，很容易不小心就遺留或者掉落，萬一是銀包裡的銀行卡、信用卡，就更麻煩和損失風險更大。近日，就有一位港女在地鐵站遺失八達通，更慘痛的是被人據為己有再暢所欲為，就連呢樣都做埋！



Facebook相片

近日，一位港女在Facebook的失物群組上發帖，指她今月13日在將軍澳地鐵站遺失了八達通，隨後被有心人據為己用。港女更在手機八達通App查看到對方的詳細消費記錄，驚見對方到處吃喝玩樂，四天內消費八達通金額達一千一百多元。在14日的中午，他半小時內先後消費「大丈夫食堂」和「棋哥燒鵝」。翌日（15日），他的消費更誇張，先在「富哥一喜食堂」吃個日式拉麵，1小時後再到「GODIVA」懷疑是吃軟雪糕，再隔1小時又到訪「企鵝大王」食肆，1小時後又消化完再到「鳳鳴居」吃碗米線，到晚上八點半就到「南亞冰室」吃晚飯。一日之內由中午12點到9點吃足5餐！期間，更在「運動家」大膽消費超過500元的戰利品，懷疑是買了一對波鞋。整日的消費都是利用事主的八達通結帳，毫不手軟。

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最後，在17日懷疑賊人是意猶未盡，竟然去補貼領取站替事主收取交通補貼近140元！隨後再繼續消費吃喝購物。網民都紛紛留言替事主抱不平，有人留言：「佢攞埋補貼嗰下谷氣嘛」、「當請佢食大餐應該餓左好耐」、「個貪心人真係貪到盡，交通費用補貼都要比自己，仲要去買埋運動鞋」，甚至有其中一間餐廳的負責人留言表示可以向事主提供相片，希望對事件有幫助，網民亦慨嘆人間有好人好事。

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資料圖片（李澤彤攝）

《開罐》記者就此事致電陸偉雄大律師，陸大狀指是次事件中，竊賊可以構成兩宗盜竊罪，其一是不誠實地挪佔屬於另一人的財產，即賊人擅自佔據了事主的八達通卡。另一項則是挪用屬於另一人的財產，即賊人使用事主八達通內的金錢。任何人犯盜竊罪，可處監禁10年。陸大狀建議，如果在公眾場所執拾到別人的財物，市民應該將財物交由警方保管和處理。

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加上，普通八達通的保障並不及個人八達通、自動增值或連接信用卡的八達通。因普通八達通是一張預付卡，性質與現金類近，港鐵公司不能替失主中斷八達通的運作。如果大家想更有保障地使用八達通，除了小心保管之外，都可以連上自動增值功能或連接手機八達通App，減低損失風險！