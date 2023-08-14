小紅書瘋傳香港月薪4萬5請洗碗工　內地網民想做!港人:包月唔易袋

據政府統計處公布的2023年2-4月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，香港就業人士每月收入中位數是2萬港元，但近日有網民於小紅書中發帖，指自己看到有酒樓聘請洗碗工人，「月薪」更高達$45,000，讓他直指「炸裂」、「一度懷疑自己看錯了」、「這洗的得是什麼碗」。



（小紅書截圖＠简单冲浪）

日前網民「简单冲浪」於小紅書中發帖，指自己看到有酒樓聘請洗碗工人，分別為包月$45,000以及時薪$80元，讓樓主直指洗碗工月薪有$45,000相當「炸裂」、「一度懷疑自己看錯了」。

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有不少內地網民看到這則招聘廣告後指也想來香港打工，說「衝了」、「很想做」、「洗碗去了」，他們說內地洗碗工只有4-5000人民幣一個月，香港足足是他們近10倍人工。更有網民指如果開放內地人來港工作的話，別說$45,000，就算是$30,000也一堆人搶著做。

有網民留言解釋，指酒樓聘用的是「包月」而不是「月薪」，意思是$45,000要負責洗酒樓那個月的所有碗，但不管是外判出去給別人洗、自己一個人做還是跟朋友家人一起洗都沒所謂，只要把碗洗了就可以。有內地網民就表示香港薪資本來就高，$45,000很正常，但隨之引起網民回應「不正常，4萬已是專業人士級別」、「很多大學生出來工作才一萬多」。

也有網民回覆「飲食界洗碗包月計，$45,000不算高薪，因為酒樓一年365天幾乎全年無休之餘還有早午晚三更，假設找3個人一起做平均也只有$15,000一個人」，有網民聽到後指「倒不如去做便利店」、「咁計即刻覺得45000好少」。有網民分別指之前看過其他食肆洗碗包月薪水有$50,000到$60,000，現在不加價之餘反而倒砍$10,000。

《開罐》記者就事件向貼出該招聘廣告的粵萊軒查詢，酒樓經理回覆指包月的工作內容是將廚房的碗碟洗乾淨並清潔廁所，每天早上6點半準備營業，約晚上11時可以收工，經理亦提到包月一般都最少需要2個人去分擔工作，一個人基本上是應付不來。而他亦指酒樓現時已經成功聘請了包月洗碗工。

原帖：小紅書